נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא היום (שני) לממשלה, לשב"כ ולמשטרה להגביר את המאמצים לאיתור הילדה הנעדרת היימנוט קסאו ולהשבתה לביתה.

את הדברים אמר במהלך עצרת התפילה המרכזית לציון חג הסיגד, שנערכה בטיילת ארמון הנציב בירושלים, בנוכחות בני משפחתה של היימנוט.

"אזכיר פה לכולם ומפה לכל בית ישראל, הילדה היימנוט קסאו טרם הושבה הביתה והיא הבת של כולנו. היא בליבנו ובמחשבותינו והיא חייבת לחזור". משפחתה היקרה פה איתנו ואנחנו איתם, עם אמא, אבא אחיות ואחים, וחשוב שהממשלה, השב"כ והמשטרה יעשו הכל לאיתורה המיידי", אמר הרצוג. "אני יודע שיש מאמץ גדול ואני מתפלל שנקבל תשובות חיוביות במהרה ושנראה אותה בבית. אמן כן יהיה רצון".

בהמשך נאומו חזר הרצוג לתולדות עלייתם של יהודי אתיופיה לישראל ולמשמעותם של מבצעי העלייה הגדולים עבור החברה הישראלית.

הוא סיפר על ההתרגשות שליוותה את מבצע משה ובהמשך את מבצע שלמה, כאשר התמונות והידיעות על הגעתם של העולים עוררו שמחה בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם.

"אני זוכר היטב את תחושת הרוממות וההתרגשות הגואה בלב כשהתפרסמו התמונות והידיעות עליהם אחיות ואחים, במבצע משה, ואחר כך גם במבצע שלמה", אמר.

הרצוג תיאר את מסעם של יהודי אתיופיה כדרך ארוכה ורבת קשיים, והדגיש את כוחם ואת עמידתם בשנות הציפייה לעלייה לישראל.

לצד ההוקרה למבצעי העלייה, השמיע הנשיא ביקורת מפורשת על האופן שבו התמודדה המדינה עם קליטת העולים לאחר הגעתם. "אבל מסתבר שצריך גם ללמוד מה עושים כשסוף-סוף מגיעים. איך לחיות את התגשמות החלום. מדינת ישראל שהפליאה והצליחה להביא אתכם הנה טעתה ונכשלה בדרך בתהליכי הקליטה והקבלה של העולים".

הנשיא קרא לפעול למתן הזדמנויות שוות ליוצאי אתיופיה ולהתמודד עם גילויי הדרה וגזענות כלפי בני הקהילה. לדבריו, האחריות לתיקון הליקויים אינה מוטלת על בני הקהילה בלבד, אלא על החברה הישראלית כולה. "אנחנו מחויבים לכך, למען כולנו. כי חברה שלא עושה זאת, זאת חברה שצריכה לעשות בדק בית".

חלק נוסף בנאומו הוקדש למשמעותו של חג הסיגד, שבו תופסים חשבון הנפש וההיטהרות מקום מרכזי. הרצוג קשר בין המסורת של יהודי אתיופיה, הכמיהה לירושלים וקיבוץ הגלויות לבין האחריות המוטלת על אזרחי ישראל בהווה.

הוא התייחס לכך שהחלום לשוב לירושלים, שנשמר לאורך דורות, הפך למציאות עבור העולים מאתיופיה, וקרא לשמור על ההישג הזה מתוך אחריות משותפת.

"כמה זכינו לחיות בדור שבו קיבוץ גלויות בירושלים הופך מתפילה למציאות, וכמה אחריות מוטלת עלינו להיות ראויים לזכות הזאת ולא לתת לה ללכת לאיבוד", אמר.

לקראת סיום דבריו התייחס הנשיא גם לאווירה הציבורית לאחר מערכת הבחירות, וקרא לאזרחי ישראל ולנבחרי הציבור לבחון מחדש את אופן השיח ביניהם. "אחרי מערכת בחירות אנחנו זקוקים להרבה התנקות, מהרבה רעלים שנשפכו לכיוונים רבים, ועל כולנו לערוך חשבון נפש בתוכנו פנימה. כיצד אנחנו יכולים להוסיף אור וטוב אחד כלפי השני כדי לבנות יחד את המחר המשותף של כולנו".