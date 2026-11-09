בעקבות דברי השופטים במשפט נתניהו על כוונתם לזמן את היועמ"שית לאולם בית המשפט, שוחחנו עם עורך הדין יורם שפטל על השאלות שהיא צפויה להיתקל בהן וגם על האפשרות שהיא תחליט שלא להופיע בבית המשפט.

בתחילת דבריו קובע עו"ד שפטל כי האפשרות שבהרב מיארה לא תגיע לאולם בית המשפט אינה קיימת. "כל אדם שבית משפט מוציא צו שמזמן אותו לבית המשפט, חייב להופיע, ואם הוא לא יופיע אפשר להביא אותו עם ניידת משטרה".

כדרכו מקפיד שפטל להגדיר את היועמ"שית כ'פוקדת הממשלתית' ולא כיועצת לממשלה, וגם הפעם הוא מוסיף הסבר: "תפקיד היועמ"ש הוא תפקיד שלא קיים כבר 31 שנה. הדיקטטור הגדול אהרון ברק ביטל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ובמקומו ייסד את תפקיד הפוקד הממשלתי, כאשר הוא קבע שהעצות של היועמ"ש אינן עצות אלא פקודות, שהממשלה חייבת לבצע אותן בלי לערער ובלי להרהר אחריהן. אין לנו יועמ"ש אלא מי שפוקד על הממשלה".

עו"ד שפטל מטיל ספק בהנחה ששופטי נתניהו מבקשים לזמן את בהרב מיארה על מנת להעלות בפניה שאלות על התנהלות המשפט. להערכתו, "מטרת הזימון היא להפעיל לחץ פומבי ובלתי אמצעי על האישה המושחתת הזו - הפוקדת הממשלתית מיארה היא האדם המושחת ביותר במדינה. יש מושחתים ממנה, אבל היא ממונה על שלטון החוק ולכן היא הכי מושחתת במדינה, בוודאי מבין האוחזים במשרה ציבורית כלשהי".

"אני לא בטוח שמתכוונים לשאול אותה על התנהלות התביעה לפני ואחרי הגשת האישום, אלא ללחוץ עליה לסגת מהאישום העברייני, כפי שאני מגדיר זאת מ-2018 וכפי שמתגלה לנו בכל יום עוד לפני עדות מנדלבליט המושחת מכף רגל ועד ראש", אומר שפטל ומציין כי בקשת בית המשפט לסגת מאישום השוחד לא נאמרה ברמז אלא "בפרוטוקולים ברורים ואמירות חד משמעיות שלא תהיה בתיק הרשעה באישום של שוחד. זה נאמר פעמיים בכתב. אני לא זוכר דבר כזה".

בדבריו מלגלג עו"ד שפטל על רמתה של בהרב מיארה כמשפטנית, ומזכיר כי "כאשר בית המשפט אמר לה שלא תהיה הרשעה בשוחד וכשייעצו לה לסגת מהאישום הזה, היא אמרה שהראיות יבואו מהחקירה הנגדית של נתניהו. צריכה להיות תת רמה משפטית כדי לומר דבר כזה. הרי מה אפשר לעשות בחקירה נגדית... לעמת אותו עם מסמכים שבית המשפט כבר אמר עליהם שלא יביאו להרשעה?".

עוד מוסיף שפטל ומעריך כי "חרף הלחץ הפומבי של בית המשפט, היא לא תחזור בה כי היא אישה מושחתת. שני ארגוני הפשיעה החזקים במדינה הם פרקליטות המדינה וצמרת החקירות של המשטרה. מי שרוצה לשמור עליהם מושחת יותר מהם".