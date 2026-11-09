יורם כהן: בעד ממשלת אחדות - אך רק כשאיזנקוט בראשה

הח"כ המיועד יורם כהן (ישר) שוחח עם ערוץ 7 במהלך יום ההיכרות של חברי הכנסת החדשים עם המשכן ואמר כי ממשלת אחדות נמצאת על הפרק - אך רק בתנאים שהציבה מפלגתו.

"אנחנו בעד ממשלת אחדות אבל צריכים להתקיים שני תנאים: האחד שגדי עומד בראש המערכת והשני שיתיישרו עם העקרונות שלנו. נשמח שיצטרפו אלינו מפלגות נוספות", אמר כהן.

כשנשאל אם הוא מכוון לתפקיד מסוים בכנסת או בממשלה השיב: "אני מתכוון להיות בעולם העשייה ולעשות משהו שהולם את כישוריי וניסיוני - אבל אין תפקיד ספציפי שאליו אני חותר".

כהן עומת עם הטענות לפיהן מפלגתו עלולה להפר את הבטחת הבחירות לציבור המשרתים אם תכונן ממשלה עם המפלגות החרדיות. לדבריו "כל מה שנאמר בנושא בתקופת הקמפיין הבחירות נשתדל לעמוד בו. זה אומר שאנחנו נתגמל בצורה הרבה יותר משמעותית את חיילי הסדיר, אנשי הקבע והמילואימניקים. יש לזה תמיכה וקונצנזוס בכל הבית הזה".