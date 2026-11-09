מפלגת יהדות התורה מסרבת לבקשת מפלגת "ישר" להצטרף למהלך להחלפת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מיד עם תחילת פעילותה של הכנסת ה-26.

במכתב ששלח יו"ר המפלגה ח"כ יעקב אשר ליו"ר סיעת "ישר" רועי פולקמן נכתב: "עמדתה העקרונית של סיעת יהדות התורה היא שהחלפת יושב ראש כנסת צריכה להיעשות בד בבד עם הקמת ממשלה חדשה, ולא עם כינון הכנסת".

אשר נימק את עמדתו וציין כי "כך ראוי וכך היה נהוג בעבר, למעט מקרה בודד, וזאת כדי למנוע מצב אבסורדי שעלול להיווצר בו יושב ראש הכנסת יהיה לעומתי לממשלה שתקום".

מוקדם יותר פנה פולקמן לראשי סיעות ש"ס ויהדות התורה בכנסת בהצעה להצטרף לבקשה להחלפת יו"ר הכנסת במסגרת ישיבת הפתיחה של הכנסת.

במכתבים שנשלחו לראשי הסיעות נכתב כי הליך איסוף החתימות לקראת הגשת הבקשה הרשמית נמצא בעיצומו, וכי רשימותיהם מוזמנות להצטרף להליך.

גורמים במפלגת "ישר" הדגישו כי מדובר בהזמנה למפלגות החרדיות לשתף פעולה עם גוש מתנגדי נתניהו ולא ניתנו הבטחות בתמורה להצטרפותן למהלך.

אמש הכחיש יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן, כי הוא מנהל מגעים עם אנשי יהדות התורה כדי שיצטרפו לממשלה, ואף מוכן להתגמשות משמעותית בחוק הגיוס ובסוגיות נוספות שמטרידות את נציגי החרדים.