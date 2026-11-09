יוסי דגן עם חברי פרלמנט מצ'כיה

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ממשיך במאמציו לגבש תמיכה מדינית באירופה נגד הטלת סנקציות על יהודה ושומרון.

במסגרת ביקור מדיני בפראג נפגש ראש המועצה עם סגן יו"ר הסנאט הצ'כי, ירי אוברפלזר, ועם חברי הפרלמנט מילוסלב יאנוליק ודניס דוסנסקי, שהביעו תמיכה בישראל ובתושבי השומרון.

הפגישות התקיימו על רקע איומי האיחוד האירופי בהטלת סנקציות הנוגעות ליהודה ושומרון, וכחלק מהמהלך ליצירת שיתופי פעולה עם גורמים פוליטיים במדינות אירופה המתנגדים לצעדים אלה.

במהלך הפגישות בפרלמנט הצ'כי הציג ראש מועצת שומרון מפות של יהודה ושומרון, ופרש בפני מארחיו את עמדתו בנוגע לחשיבותו הביטחונית והאסטרטגית של האזור עבור ישראל.

"בלי השומרון אי אפשר לקיים את מדינת ישראל", אמר, והדגיש כי לתפיסתו, השליטה באזור חיונית לביטחונה של המדינה.

הוא הוסיף שישראל ניצבת בחזית המאבק של מדינות המערב נגד האסלאם הרדיקלי, וכי להתפתחויות הביטחוניות בישראל יש השלכות גם על ביטחונה של אירופה.

סגן יו"ר הסנאט הצ'כי, ירי אוברפלזר, הביע במהלך הפגישה הזדהות עם ישראל וקרא למדינות המערב לבחון מחדש את האופן שבו הן מתייחסות לסכסוך באזור.

"אנחנו מביעים סולידריות עם ישראל, מבינים את המאבק הזה, והיינו רוצים שהציוויליזציה המערבית תבין את מהותו האמיתית של הסכסוך הזה ותשתחרר מהמידע הכוזב שמופץ בהצלחה רבה בחלק שלנו של התרבות המערבית", אמר אוברפלזר.

בהמשך דבריו פנה לתושבי השומרון והביע תמיכה בהם. "אנחנו שולחים ברכות לתושבי השומרון ומחזקים את ידיהם. מאחלים לכם הצלחה בשמירה על ארצכם ועל תרבותכם. ואנחנו לצדכם, כדי שתוכלו לבנות את תרבותכם ואת ההיסטוריה שלכם, כפי שכבר עשיתם בעבר".

גם בפגישה עם חברי הפרלמנט הצ'כי מילוסלב יאנוליק ודניס דוסנסקי נשמעו מסרים של תמיכה בתושבי השומרון. דוסנסקי ביקש להעביר מסר לתושבי האזור ואמר: "ברצוננו להודות לכם מטעם הפרלמנט הצ'כי, לכל האנשים מהשומרון. אנו באמת מאחלים לכם ולארצכם הצלחה, שה' יברך אתכם".

חבר הפרלמנט מילוסלב יאנוליק, המשתייך למפלגת ANO 2011, הצטרף לדברים ואמר: "אני מאחל את הטוב ביותר לאנשי שומרון. היו חזקים, אנחנו לצדכם".

ראש מועצת שומרון הודה לשניים על הדברים ועל נכונותם לשתף פעולה עמו במהלכים המדיניים שהוא מקדם באירופה. "אני רוצה להודות לכם על התמיכה שלכם ועל השותפות שלכם. אנחנו יחד כדי לנצח למען העתיד של ישראל ואירופה, ואנחנו הולכים לנצח בזה יחד. בשם תושבי השומרון, תודה רבה לכם".

הביקור בפראג כלל גם פגישות עם גורמים פוליטיים נוספים. מוקדם יותר נפגש דגן עם שר הספורט הצ'כי, בוריס שטסטני, במסגרת סדרת המפגשים שקיים במדינה.

לצד הפגישות בפרלמנט, פרסם דגן סרטון משותף עם אנדרי קנוטק, יו"ר סיעת מפלגת השלטון הצ'כית בפרלמנט האירופי, שבו הביע קנוטק תמיכה ביהודה ושומרון והתייחס גם לסוגיית הריבונות באזור. "הריבונות באזור שלכם חשובה ביותר, לא רק עבורכם, אלא גם עבור אירופה כולה והעולם המערבי", אמר קנוטק, וקרא לאירופה לתמוך ביהודה ושומרון.

הפעילות בצ'כיה מצטרפת למגעים שמנהל ראש מועצת שומרון גם בסלובניה. במסגרת מאמציו המדיניים מקיים דגן קשר רציף עם ראש הממשלה יאנז יאנשה ועם סגנו יירניה ורטובץ.