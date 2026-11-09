משטרת ישראל פתחה היום (שני) בחקירה בעקבות הפצת עלונים מאיימים בתיבות דואר של תושבים בצפון תל אביב, שעל פי החשד קשורים לגורמים איראניים. גם שב"כ מעורב בחקירה.

העלונים כוללים קוד QR המפנה לאתר המזוהה עם קבוצת ההאקרים העוינת "חנדלה", שבו מופיעים מסרים מאיימים כלפי ישראל. ההודעה כוללת איום מפורש כלפי ישראל, המסתיים במילים: "זו אזהרה אחרונה".

העלונים התגלו במספר כתובות בצפון העיר. בעקבות דיווחים שהתקבלו במשטרה, הגיעו שוטרי מרחב ירקון למקומות שבהם נמצאו העלונים ואספו ממצאים לצורך בירור נסיבות הפצתם.

בתקשורת האיראנית דווח כי קבוצת "חנדלה" קיבלה על עצמה את האחריות להפצת העלונים בצפון תל אביב.

במשטרה מבקשים מתושבים נוספים שייתקלו בעלונים דומים לדווח על כך באופן מיידי.