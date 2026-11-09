דביר עמר בשיחה עם רמי גורן

רמי גורן, בנו של הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב שלמה גורן זצ"ל, מתייחס בפודקאסט ערוץ 7 לעמדתו ההלכתית של אביו בסוגיית העלייה להר הבית, ומבהיר כי בניגוד למה שעשויים לחשוב, הרב גורן לא היה מסכים למסלולי העלייה המקובלים כיום.

"אבא, למשל, איפה שעולים היום, הוא היה נגד זה", אמר גורן. לדבריו, אביו אמנם התיר עלייה להר הבית, אך הקפיד להגביל אותה למקומות שלפי כל הדעות אינם חלק מהשטחים המקודשים. "הוא התיר לעלות רק במקומות שלפי כל הדעות הם לא שטחים מקודשים. ויש כאלה, יש הרבה", הסביר.

גורן פירט כי אביו התייחס לאזורים הסמוכים לכותל המערבי ולחלקים בדרום הר הבית, שלדבריו נוספו לשטח ההר בתקופות מאוחרות יותר. הוא הזכיר במיוחד את האזור הסמוך לשער המוגרבים, שבו, לדבריו, ניתן ללכת ללא חשש הלכתי.

לעומת זאת, הוא מתח ביקורת על מסלולי העלייה הנוכחיים. "היום הולכים פנימה, למזרח, וזו בעיה גדולה", אמר. "יש ויכוח איפה זה קודש הקודשים, אבל אתה יכול להגיע לקודש הקודשים".

כשנשאל במפורש האם הרב גורן היה מתנגד לאופן שבו מתבצעת העלייה להר הבית כיום, השיב בנו בנחרצות: "כן. ממש לא. גם יודעים כולם את זה, אני תמיד אומר את זה".

גורן שיתף גם בסיפור אישי מיום השנה העשרים לפטירת אביו. לדבריו, פעילים מתנועות המקדש פנו אליו וביקשו לארגן עלייה להר הבית לזכר הרב גורן, בהובלתו של הבן.

"באו תנועות המקדש ורצו לעשות עלייה מאורגנת לכבודו ולזכרו של אבא שלי, ושאני אוביל את העלייה", סיפר. "אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול. אם אתם רוצים ללכת, אני לא יכול ללכת. אז כדי שלא יהיו בושות, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אל תזמינו אותי".

בהמשך הדגיש כי עמדתו של אביו לא התבססה על השערות בלבד, אלא על עבודת מדידה ומיפוי שנעשתה מיד לאחר שחרור הר הבית במלחמת ששת הימים. "אבא מאוד הקפיד על זה. הוא גם לא עשה את זה באוויר. הוא היה בן אדם מאוד מעשי", סיפר.

לדבריו, כבר בלילה שלאחר שחרור הר הבית הגיעה למקום יחידת הנדסה צבאית כדי לבצע מדידות. העבודה נמשכה גם לאחר סיום המלחמה וכללה מיפוי מדויק של שטח ההר.

"שבוע וחצי אחרי שנגמרה המלחמה, הכול היה מדידות, מפות מדידה מדויקות של כל הר הבית", אמר, והוסיף כי המפות הללו נשמרו עד היום.