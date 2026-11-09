חנמאל דורפמן: מקווה שהחרדים לא ילכו עם מפלגות השמאל

חנמאל דורפמן, ששימש עד לאחרונה בתפקיד ראש המטה של השר לביטחון לאומי, יושבע מחר (שלישי) לתפקיד חבר כנסת מטעם מפלגת עוצמה יהודית.

"זו זכות גדולה. אנחנו נכנסים לשרת את אזרחי ישראל ותהיה כאן הרבה עבודה", אומר דורפמן בשיחה עם ערוץ 7.

הוא דוחה כל אפשרות להקמת ממשלת אחדות וקורא להתעקש על הליכה בחירות חדשות. "אני מקווה שהשמאל לא ילך עם מפלגות שתומכות בטרור וגם שהחרדים לא ילכו עם מפלגות השמאל. תוצאות הבחירות, במידה רבה, זויפו על ידי קטאר, טורקיה והרשות הפלסטינית שתמכו בהצבעות בחברה הערבית, ויש צורך בבחירות חוזרות".