אחרי שזכה ב-7 מדליות אולימפיות, 5 מזהב ו-2 בארד, הניף את הזהב האישי במשקל מעל 100 ק"ג בלונדון 2012, בריו 2016 ובפריז 2024, וזכה בזהב נוסף בתחרות הקבוצתית המעורבת בטוקיו 2020 ובפריז 2024, טדי רינר נחשב לג'ודוקא הטוב ביותר בעולם ובוודאי לאחת מהדמויות הכי פופולריות בצרפת.

היום (שני) הודיע האלוף האולימפי שזכה ב-11 תארים באליפויות העולם ו-5 פעמים באליפויות אירופה, על מועמדותו לנשיאות צרפת.

רינר המחזיק ברצף מדהים של 154 ניצחונות רצופים בין 2010 ל-2020, הודיע כי יתמודד בבחירות לנשיאות צרפת שייערכו ב-2027, זאת לדבריו בשל המצב במדינה הצרפתית.

"צרפת היא מדינה גדולה. היא אפשרה לי להפוך לאדם שאני היום ונתנה לי את ההזדמנות לחלום בגדול. היום זה מה שחסר. השאפתנות נעלמה, התקווה נעלמה", אמר רינר.

רינר הוסיף: "אני מועמד כדי להראות שאפשר להרים מחדש את צרפת. אנחנו מסוגלים לעשות דברים יפים ביחד".

לדברי רינר ההחלטה להתמודד על נשיאות צרפת אינה פרישה מספורט, שכן לדבריו הוא לא פוסל את האפשרות להשתתף גם באולימפיאדת לוס אנג'לס ב-2028 ובכך יהפוך לנשיא הראשון אי פעם שייקח חלק פעיל כספורטאי אולימפי.