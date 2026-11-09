יו"ר מפלגת העבודה לשעבר שלי יחימוביץ' הודיעה היום (שני) כי סיימה את טיפולי הכימותרפיה שעברה בעקבות מחלת סרטן הלבלב, וכי חל שיפור משמעותי בהרגשתה.

יחימוביץ' שיתפה תמונה ראשונה שלה מאז חשפה את דבר מחלתה, שבה היא נראית לצד בן זוגה בשדה התעופה, לקראת חופשה משותפת.

"שלום, אני נוסעת. מכיוון שכבר הכנסתי אתכם ללופ העדכונים, אז ככה: סיימתי את הכימו, מרגישה הרבה יותר טוב, 'נקיה' (לפי שעה) ונכנסת למעקב. חוזרת לחיים נורמליים", כתבה.

בהמשך הוסיפה: "עוד רגע עובד ואני טסים לחופשה ראשונה מאז הסרטן, וביום ששי גם יתפרסם בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, טור ארוך שלי, אישי ופוליטי. תודה על התמיכה, העזרה והאהבה".

בחודש אוגוסט האחרון חשפה יחימוביץ' כי אובחנה עם סרטן הלבלב וכי היא עוברת טיפולי כימותרפיה. בפוסט שפרסמה אז סיפרה כי המחלה התגלתה בשלב מוקדם, ללא גרורות, וכי עברה ניתוח להסרת הגידול.

עוד סיפרה כי בדיקות ההדמיה שעברה מאז הניתוח לא הצביעו על חזרת הגידול, אך למרות זאת נדרשה להמשיך בטיפולים.

"מאז, הסי.טי מראה כבר פעם שלישית שהגידול שהוסר לא חזר, ושאין סימנים להישנות המחלה. אבל סרטן לבלב הוא סרטן מניאק שצריך לתקוף בכל החזיתות, ולכן אני עוברת כימו די קשוח פעם בשבועיים", כתבה אז.