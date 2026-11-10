שדכן טוב יודע מי אתה לפני שהוא מציע לך מישהי. הוא שואל, מקשיב ומבין מה חשוב לך באמת, ורק אז מציע הצעה אחת שיש בה היגיון.

את הרעיון הזה מביאים עכשיו לעידן הבינה המלאכותית פרויקט 252, קהילת הזוגיות של הציבור הדתי, ומיזם ההיכרויות לעד. השניים חוברים יחד ופותחים לראשונה אזור היכרויות בתוך אפליקציית הקהילה. במרכזו עומד שדכן AI שמכיר את חברי הקהילה לעומק.

'לעד' הוא מיזם שהקימה קבוצה של הייטקיסטים צעירים. הם לקחו את הטכנולוגיה שהם עובדים איתה ביום יום והפנו אותה לאחת השאלות הגדולות של הציבור הדתי: איך עוזרים לאנשים רציניים למצוא זה את זה. התשובה שלהם היא: פחות גלילה ויותר עומק ודיוק של ההצעה.

הצעה אחת, מדויקת

היופי הוא שהאפליקציה לא מציעה גלילה אינסופית בין מאות תמונות ופרופילים. היא מציעה הצעה אחת מדויקת בכל פעם, שמתאימה בדיוק לאופי ולסגנון של המשתמש, מתוך ניתוח של ראיון עומק שנעשה איתו.

בראיון המערכת לומדת מה הערכים שלו, מה חשוב לו באמת ואיזה בית הוא רוצה לבנות. רק אחרי שהיא מכירה אותו היא מציעה לו מישהי, בדיוק כמו שדכן טוב.

קהילה וטכנולוגיה במקום אחד

מהצד השני של שיתוף הפעולה עומד פרויקט 252. החיבור בין השניים יוצר משהו שלא היה קודם. מנויי פרויקט 252 יכולים לפתוח כרטיס היכרויות בלשונית ייעודית בתוך האפליקציה של הקהילה, בלי להירשם לאתר נוסף ובלי לצאת מהמקום שבו הם כבר לומדים ומתחזקים. הטכנולוגיה של לעד פועלת בתוך הקהילה עצמה, בין אנשים שבחרו להשקיע בדרך לזוגיות.

"אחרי 252 דייטים שעברתי בעצמי, אני יודע כמה זמן ולב הולכים על פגישות שלא היו צריכות לקרות", אומר צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252. "כשפגשתי את הצוות של 'לעד' ראיתי אנשים צעירים ומוכשרים, שיכלו לבנות כל דבר ובחרו לבנות בית לזוגות. אנחנו מביאים את הקהילה ואת הניסיון של חמש שנים, והם מביאים טכנולוגיה מהשורה הראשונה. יחד אנחנו נותנים לחברי הקהילה שדכן שמכיר אותם באמת."

500 המייסדים

ההשקה נעשית בהדרגה. 500 החברים הראשונים שיפתחו כרטיס יהיו קבוצת המייסדים של אזור ההיכרויות, והם ייהנו מהתאמות ראשונות כבר בשבועות הקרובים. "אנחנו רוצים להתחיל עם אנשים שמגיעים ברצינות", מוסיף גביזון. "מי שמצטרף עכשיו נמצא בפנים מהיום הראשון."

פרויקט 252 הוא קהילה למציאת זוגיות בציבור הדתי. יש בה שיעור שבועי בכל יום רביעי בערב, ועכשיו גם שדכן AI שמכיר אותך לעומק, בשיתוף מיזם לעד. להצטרפות לפרויקט 252 לחצו כאן.