ביקור בשכונת התמרים ביריחו

"אולי הולכים לעזה, אולי הולכים לעוד בית בחברון", כך ניסו הילדים לנחש לאן נוסעות משפחותיהם, שהוזעקו למשימה חשאית מבלי לדעת מה היעד.

רק כשהגיעו למצפה יריחו והוצגו להן תמונות הבתים, התברר כי הן עומדות להיכנס לבתים שנרכשו בחשאי בפאתי יריחו, סמוך לארמונות החשמונאים.

הבתים הפכו לשכונה חדשה בשם "שכונת התמרים", שבה מתגוררות כעת משפחות המבקשות לבסס נוכחות יהודית קבועה באזור.

שמואל וראשית גזית, ממייסדי השכונה, מספרים כי הפנייה הראשונה הגיעה כשלושה שבועות לפני הכניסה. כשבוע לפני כן כבר קיבלו רשימה של מה שצריך להכין למשימה. "אנחנו תמיד מוכנים לכל משימה ושמחים להיות בה", אומרת ראשית. "יש לנו את הציוד מוכן בבית לכל הקפצה".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, מספר שפרטי הרכישה נשמרו בסוד מחשש לחיי המוכרים בעקבות עונש המוות ברשות הפלסטינית לכל מי שמוכר קרקע ליהודי. כשהתברר שהמידע על העסקאות הגיע לאנשים נוספים, הוחלט להקדים את הכניסה. לדבריו, באותו שלב התעורר חשש שהרשות הפלסטינית תדע על העסקאות ושגורמים אחרים ישתלטו על הבתים.

אחד הבתים שאליהם הגיעו המשפחות נקרא "בית סלומון", על שם יואל משה סלומון. שמואל מספר כי סלומון ניסה לרכוש אדמות באזור יריחו, וכשניסיונו לא צלח היה ממייסדי פתח תקווה. "היום אנחנו זוכים להתיישב מחדש באותו עמק עכור", הוא אומר.

בימים הראשונים עברו המשפחות מבית לבית והכירו את המקום. בבית אחד מצאו בוסתן עמוס פירות, ובבית אחר מעיין. הבתים שימשו כבתי נופש, ואחת הבריכות כבר משמשת את ילדי השכונה ואת המבקרים. "כיף לנו, שמחים להיות כאן", אומרת ראשית. "אנחנו מחכים לגרעין משפחות קבוע שיהיה כאן. אנחנו גרעין הביניים".

שמואל, שהגיע מחברון, מספר שהכניסה עברה ללא עימותים וכי הצבא מאבטח את המשפחות. לדבריו, השכנים בירכו את הבאים ואף הציעו עזרה והביאו להם מים. הוא רואה ברכישת הבתים בחברון את המודל שהוביל את המשפחות ליריחו, ומקווה שהמהלך יימשך גם במקומות נוספים. יו"ר תנועת נחלה מוסיף: "מה שעשו בהצלחה גדולה בחברון, זכינו לעשות עכשיו ביריחו ובעזרת השם נעשה גם בחבל עזה"

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי "החזרה ליריחו מחברת בין השורשים שלנו לבין העתיד שאנחנו בונים כאן". לדבריו, לפני כשנה פרצו שודדי עתיקות למתחם קבורה עתיק סמוך לארמונות החשמונאים, ובמקום התגלתה גולגולת מרוסקת. גנץ אמר כי המקרה ממחיש את הסכנה שבהפקרת המורשת, והאשים את הרשות הפלסטינית בניסיון למחוק את העדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות לקשר היהודי לאזור.

"היום, לצד המקום שבו חיו אבותינו לפני יותר מאלפיים שנה, משפחות יהודיות מקימות את ביתן", אמר גנץ. "האחריות שלנו היא לבסס כאן קהילה ולפעול לשמירה על האתר ולשיקומו, כדי שהילדים שיגדלו כאן יכירו את ההיסטוריה שלהם גם דרך המקום שבו הם חיים. חזרנו הביתה, ואנחנו כאן כדי להישאר".

גם לנטע גזית הצעירה יש משאלה לשכונה החדשה. "אני מקווה שיקנו עוד ועוד בתים ושכל ארץ ישראל תהיה של היהודים".