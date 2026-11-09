הרב יחזקאל צבי טאוב מבני ברק נפטר היום (ב') לאחר התמודדות עם מחלה קשה וממושכת.

בני משפחתו ומקורביו ציינו כי סבל ייסורים קשים אותם קיבל בדומיה תוך קבלת הדין באמונה תמימה.

הנפטר, בנו של אפרים מנחם טאוב ז"ל, מקרית אתא, נודע באורח חיים של לימוד תורה מתמשך ובעבודה רוחנית קפדנית.

במהלך שנות פעילותו הציבורית והתורנית עמד בראש כולל אברכים בעיר ראשון לציון, הרביץ תורה והוראה לתלמידים, לצד פעילות ענפה במתן חסד והשכנת שלום בין בני זוג.

מכריו ציינו כי שמר על הנהגות ייחודיות שכללו בין היתר הקפדה על לבישת תפילין במשך כל שעות היום ותפילות ממושכות.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה, בנים ובנות, וצאצאים הממשיכים בדרכו, בהם הנגיד יצחק טאוב, מחשובי חסידי נדבורנה.

מסע הלוויה יצא היום בשעה 15:00 מביתו ברחוב יצחק שדה 22 בבני ברק, לעבר בית העלמין פוניבז' בעיר, שם נטמן.