תושבת קריית מוצקין בת 54 נעצרה בחשד שגרמה נזק למבנה המשמש כבית כנסת וכמקלט חירום ברחוב גושן בעיר. בית המשפט הורה על שחרורה בתנאים מגבילים, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות האירוע.

החקירה נפתחה בסוף השבוע בתחנת זבולון, בעקבות דיווח שהתקבל על נזק שנגרם למבנה הציבורי, המשמש בימי שגרה לתפילה ובשעת חירום כמקלט לתושבים.

חוקרי המשטרה הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בפעולות חקירה שהובילו לאיתורה ולמעצרה של החשודה, תושבת העיר.

לאחר מעצרה הובאה האישה לדיון בבית המשפט, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה בחמישה ימים לצורך השלמת פעולות החקירה.

בית המשפט לא נעתר לבקשה והורה על שחרורה בתנאים מגבילים, הכוללים בין היתר צו הרחקה.

מהמשטרה נמסר כי החקירה נמשכת וכי היא מתייחסת בחומרה לפגיעה במבנים המשמשים את הציבור לצורכי תפילה וחירום.