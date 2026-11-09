שוק המזון הכשר באירופה עובר בימים אלה רפורמה מקיפה, עם הודעתו של "מרכז רבני אירופה" על הקמת מסלול בד"ץ מהדרין חדש שיפעל לצד מערך הכשרות הוותיק EK.

המהלך סוכם בפגישת הנהלה מיוחדת שנערכה בבריסל שבבלגיה בראשות הרב מנחם מרגולין וביוזמת מנכ"ל המרכז, הרב אריה גולדברג, ומטרתו לתת מענה מקיף להידוק פיקוח ההדוק על מסעדות, מפעלים ומוצרי מזון בכל רחבי היבשת.

במסגרת הרפורמה, פוצל המערך לשני מסלולים מקבילים: מסלול הכשרות הרגיל תחת מותג EK הממשיך להנגיש מזון כשר לכלל הקהילות היהודיות, ולצידו מסלול מהדרין ייעודי תחת המותג "בד"ץ מרכז רבני אירופה - EK", המיועד לציבור המחמיר.

בראש ועד הכשרות החדש מכהנת שרשרת דיינים ורבנים בולטים, ובהם הרב אליעזר ליבר שנייבעלג אב"ד אג'ואר בלונדון, הרב יעקב דוד שמאהל, דיין באנטוורפן, הרב יוסף מינסקי והרב מנחם חדאד, הרב הראשי לבריסל.

לצד ההחמרה ההלכתית, המערך החדש מציב סטנדרטים קשוחים של אכיפה ובקרה. תנאי סף לקבלת הכשר למסעדות הינו מינוי רב מקומי שישמש כמשגיח ויחתום על התעודה, לצד ביקור מקדם של חבר ועד הכשרות ותקופת ניסיון בת חצי שנה המלווה בביקורים תקופתיים שוטפים.

בנוסף, חברי הוועד חוברו למערכת הטכנולוגית "סמארט כושר", המאפשרת מעקב רציף בזמן אמת אחר אישורי חומרי גלם, ניטור רכיבים ומתן מענה הלכתי מהיר מכל מקום בעולם.