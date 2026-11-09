התארגנות של קבוצות פרו-פלסטיניות בפילדלפיה שבפנסילבניה מעוררת סערה ציבורית וביקורת חריפה מצד ראשי הממשל בארצות הברית.

הפעילים הכריזו על מסע מחאה וחרם המכוון נגד שישה בתי עסק, בעיקר מסעדות ובתי אוכל בבעלות יהודית, וקראו לסלק עסקים אלו מן העיר.

המחאה המתוכננת, הכוללת מסע אופניים בשכונת ריטנהאוס סקוור במרכז העיר, נקבעה למועד הסמוך לציון 88 שנה לפרעות ליל הבדולח בגרמניה ובאוסטריה.

בכרזות שהפיצו המארגנים סומנו בתי העסק כמטרות ופורסמו קריאות הדורשות מבעליהם לעזוב את המקום.

צמרת הממשל בפנסילבניה הגיבה בחריפות ליוזמה: ראש עיריית פילדלפיה, שרל פארקר, גינתה את סימון העסקים בשל זהות בעליהם והורתה למשטרה להיערך לאבטחת האזור ולשמירת הסדר הציבורי; מושל פנסילבניה, ג'וש שפירו, גינה את המהלך בפומבי והתובע הכללי של המדינה, דייב סאנדיי, הזהיר כי מדובר באפליה המבוססת על דפוסים פסולים, והדגיש כי אין מדובר במחאה מדינית רגילה אלא בפגיעה ישירה בתושבים על רקע זהותם.

בעלי העסקים הממוקדים הביעו חשש מהמהלך, אך ציינו כי אינם מתכוונים להיכנע לאיומים.

במקביל, גורמים בקהילה היהודית ובארגונים אזרחיים החלו בפעולות תמיכה, בהן קריאות לציבור לפקוד את העסקים המסומנים והצבת שלטי חוצות ברחבי העיר המוחים נגד החרם.

הרשויות ממשיכות לעקוב אחר ההתארגנות לקראת קיום המחאה בפועל.