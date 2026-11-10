אליעזר הכהן בוצר | יאמאמא | האלבום הבא

כמעט שנתיים לאחר שהזמר והיוצר אליעזר הכהן בוצר הלך לעולמו במפתיע, בגיל 43, בדרכו חזרה משירות מילואים בצפון, יוצא היום (שלישי) שיר חדש שלו בשם "יאמאמא", שנכתב בתקופה האחרונה לחייו.

השיר יוצא לקראת אלבום חדש שיישא את השם "האלבום הבא" ויראה אור ביום השנה השני לפטירתו.

"יאמאמא" הוא שיר אהבה והוקרה לאשתו של בוצר ולדמות האימהית. דרך מילותיו הוא מתאר את האישה כמי שמעניקה לו ביטחון גם ברגעי חוסר ודאות, מלמדת אותו להתבונן פנימה ומלווה אותו במסע החיים.

נעה בוצר, אלמנתו של הזמר, מספרת כי השיר ליווה את בעלה בחיי היומיום. לדבריה, לעיתים היה מתחיל לשיר לה אותו באופן ספונטני באמצע היום.

השיר מבטא את תפיסת עולמם המשותפת של בני הזוג, שבמרכזה משפחה, יצירה ועשיית חסד. לקראת סופו מתרחבת האהבה האישית גם לאהבת ארץ ישראל, תוך חיבור בין העולם הפנימי של האדם לבין האמונה והתורה.

האלבום החדש יכלול 12 שירים שנבחרו מתוך ארכיון יצירותיו, מראשית דרכו המוזיקלית ועד שנותיו האחרונות. כל קטעי השירה הוקלטו עוד בחייו, והעיבודים והנגינה הושלמו לאחר מותו בהפקתו המוזיקלית של אורי אבני, בשיתוף יאיר לוי.