שמונה ימים בלבד עברו מאז נפגשו הפועל ומכבי ת"א למשחק דרבי ביניהן במסגרת ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, משחק בו הפועל הביסה ומכבי יצאה מוכה וחבולה במה שנדמה היה כאות לחילופי השלטון בין שתי הקבוצות הבכירות של תל אביב והכדורסל הישראלי.

שמונה ימים עברו והערב (שני) נפגשו השתיים שוב, הפעם במשחק על תואר - התואר הראשון של העונה, גביע ווינר סל.

אחרי פתיחה טובה של מכבי, הפועל השתלטה על המשחק ובעוד מכבי לא הצליחה לקלוע, הפועל לא הפסיקה לקלוע, כשמעל כולם היה זה ג'רמן שצלף 5 שלשות רצופות.

בשיאו עמד ההפרש כבר על 21 נקודות, כשמכבי לא מצליחה לקלוע סל במשך יותר מ-5 דקות ברבע השלישי ונדמה היה שהפועל בדרך הבטוחה לתואר היסטורי וראשון בתולדותיה במסגרת המקומית.

חוק ידוע הוא בטבע - אסור להתעסק עם חיה פצועה. כך בדיוק הייתה מכבי.

החל מאמצע הרבע השלישי החלו שחקני מכבי לצמק את ההפרש וברבע האחרון המהפך הגיע גם הגיע.

זה נגמר עם ריצת 2:25 של האלופה מת"א שהסתיים עם ניצחון בתוצאה 75:86, כשהיא זוכה בגביע ווינר סל בפעם ה-12 בתולדותיה.

למעשה, הניצחון הערב הוא הפעם השניה העונה בה מכבי מנצחת את הפועל במאבק ישיר על תואר כשעשתה זאת גם במשחק הסופרקאפ בו ניצחה האלופה את סגניתה בתוצאה 83:101 בהיכל מנורה מבטחים. כשמשחקים על תואר לניסיון ולהיסטוריה יש חלק מרכזי.

מכבי קוטעת רצף שלילי של שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות בצורה הטובה והמתוקה ביותר עבורה - עם ניצחון על היריבה העירונית מת"א וזכיה בתואר שני העונה על חשבונה.

הפועל? אחרי שנכנעה בעונה שעברה בגמר להפועל ירושלים, זו מפסידה שוב תואר מקומי.

ואחרי הכל, בעוד שלושה ימים שוב תיפגשנה השתיים, הפעם במסגרת המחזור ה-11 ביורוליג. האדומים ינקמו?