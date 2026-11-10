נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך הערב (שני) כי העימות עם איראן מתקרב לסיומו, והביע אופטימיות באשר לאפשרות להגיע להסכמות עם טהרן באמצעות משא ומתן. עם זאת, הנשיא הבהיר כי הכוחות האמריקניים ממשיכים להיערך לאפשרות של חידוש התקיפות אם יהיה בכך צורך.

בשיחה עם עיתונאים הדגיש טראמפ כי ארצות הברית לא תסכים בשום מצב שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, וטען כי גם ההנהגה האיראנית מבינה את העמדה האמריקנית.

"לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, וזו נקודה שאינה נתונה למשא ומתן. הם מבינים את זה. הם מקבלים את זה, אבל לא מודים בכך", אמר טראמפ, והוסיף: "הם יגידו לכם שהם לא מקבלים את זה, אבל הם מקבלים את זה במאה אחוז, אפילו ביותר ממאה אחוז".

הנשיא ציין כי אינו צופה צורך בהפעלת כוח צבאי נוסף, אך הדגיש את מוכנותו של צבא ארצות הברית לפעולה.

"ארצות הברית ערוכה ומוכנה לחלוטין לפעולה, עם הציוד הטוב ביותר שיוצר אי פעם", הצהיר טראמפ. "עם זאת, אנחנו לא חושבים שתהיה סיבה להשתמש בו. הדברים מתקדמים טוב מאוד. לא איבדנו אף חייל במשך שישה חודשים".

בהמשך התייחס טראמפ להתקדמות המאמצים המדיניים, והעריך כי הפעילות הצבאית נגד איראן אינה נדרשת עוד בשלב הנוכחי.

"נראה שאין צורך ממשי בפעולה צבאית, אבל אנחנו ערוכים ומוכנים לפעול מכל סיבה שתידרש", אמר. "אנחנו רואים התקדמות לקראת סיום העימות הזה. אני חושב שהוא יסתיים בקרוב למדי".

לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לשמור על היערכותה הצבאית באזור גם בעקבות בקשות מצד שכנותיה של איראן. "מבחינה צבאית, זה למעשה נגמר. אנחנו פשוט משמרים את המצב הקיים, ואנחנו עושים זאת בעיקר לבקשת המדינות השכנות שלהם", אמר.

טראמפ התייחס גם לשיחות עם המשטר בטהרן, וציין כי "איראן מדברת איתנו, והם מדברים בנימוס רב".

עם זאת, הוא נמנע מלהתחייב כי המגעים יסתיימו בהסכם, והבהיר כי האפשרות לפעולה צבאית נוספת נותרת בעינה. "אני לא מבטיח שום דבר. אבל אם נצטרך להיכנס שוב, אנחנו ערוכים ומוכנים לחלוטין לפעולה".

הנשיא התייחס גם לביטחונן של בעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון, והדגיש כי וושינגטון מחויבת להגן עליהן מפני איומים מצד איראן.

"יש לנו שם כמה בעלות ברית נהדרות, ואנחנו חייבים לוודא שהן לא ייפגעו, כי הן עלולות להיפגע", אמר. "הן הרבה יותר בטוחות כיום משהיו לפני שישה חודשים, משום שההנהגה האיראנית ספגה מכה קשה מאוד, אבל איראן עדיין מתנהגת קצת כמו הבריון של המזרח התיכון".

"אנחנו רוצים לוודא שהן בסדר. אנחנו רוצים לדאוג למדינות שהיו טובות אלינו מאוד לאורך השנים", הוסיף.

מוקדם יותר הודיע טראמפ כי שוחח עם ראש ממשלת קטר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן א-ת'אני, על ההתפתחויות מול איראן, והצהיר כי ישראל ומדינות המזרח התיכון מוגנות מפני האיום האיראני.

"שוחחתי שיחה מצוינת עם ראש ממשלת קטר. שוחחנו בהרחבה על הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו.

לדבריו, מדינות המפרץ, בהן קטר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין וכוויית, מעוניינות בשימור המצב הנוכחי מול איראן, הכולל את המשך המצור הימי ואת המבצע הצבאי החדש "שער הברזל" ביבשה ובים.

טראמפ הדגיש כי קיימת הסכמה בין המדינות בנוגע למניעת נשק גרעיני מאיראן: "כולן הסכימו שאסור לאיראן להשיג נשק גרעיני - זה אינו נתון למשא ומתן!".

בהמשך התייחס הנשיא לאפשרות של שינוי במצב הביטחוני והבהיר כי ארצות הברית ערוכה להגיב במקרה הצורך.

"אם יחול שינוי בהתפתחויות במזרח התיכון, ארצות הברית דרוכה ומוכנה לפעולה. אולם בשלב זה, נראה שהדבר אינו סביר במיוחד", כתב.

טראמפ הוסיף: "ישראל והמזרח התיכון כולו מוגנים מפני הסכנה והאיומים מצד איראן. אנו רואים תנופה חיובית לקראת סיום העימות הזה, ונבטיח שהאינטרסים של ארצות הברית יישמרו בכל עת".

לדבריו, סיום המעורבות הצבאית האמריקנית צפוי להגביר את הביטחון בארצות הברית ובעולם: "עם סיומה של המעורבות הצבאית הזאת, העם האמריקני והעולם יהיו בטוחים ומוגנים יותר".