"תפרו לי תיק כדי להפיל את בן גביר": נצ"מ מועלם חושף את התנהלות הפרקליטות

ניצב-משנה בדימוס אבישי מועלם, לשעבר מפקד ימ"ר ש"י, מעלה האשמות חמורות נגד החטיבה היהודית בשב"כ וטוען כי אנשי החטיבה זייפו מסמכים מודיעיניים כדי לקדם מעצרים מנהליים של יהודים.

בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 סיפר מועלם על מקרה שלטענתו התרחש לנגד עיניו, וטען כי הביא את הדברים גם לידיעת המשנה לפרקליט המדינה.

"החטיבה היהודית מזייפת פראפרזות כדי לעצור מתנחלים יהודים שלא עשו כלום - וראיתי זאת במו עיני", אמר מועלם. לדבריו, פראפרזה היא מסמך המציג מיצוי של מידע מודיעיני מתוך חומר גולמי.

מועלם תיאר אירוע בו הוכן לדבריו מסמך מודיעיני שנועד לקדם מעצר מנהלי של שני מתנחלים. אלא שבמהלך בחינת המידע התברר לו כי אחד האנשים שהוזכרו במסמך כלל לא שהה בישראל במועד הרלוונטי.

"באחד האירועים הוציאו פראפרזה על שני מתנחלים שרוצים להכניס למעצר מנהלי ולא יודעים איך. אמרתי להם לגבי אחד מהאנשים - הרי זה לא הגיוני, האדם הזה בכלל לא היה בארץ בתאריך שאתם מדברים עליו. אז הם מוחקים ורושמים מולי שם של אדם אחר שהם רוצים להכניס למעצר מנהלי. זה זיוף", טען.

לדברי מועלם, הוא העלה את הטענות בישיבה בפרקליטות המדינה בפני המשנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן. "אמרתי את זה לאלון, היה פיצוץ בישיבה בפרקליטות המדינה והוא אמר לי 'הם חבורה של שקרנים'. ציפיתי שהוא יעצור את זה".

לטענתו, אנשים מוחזקים חודשים ארוכים במעצר ללא ראיות מספקות, במקום שגורמי הביטחון יאספו ראיות שיאפשרו לקדם הליכים פליליים. "ראיתי איך לוקחים אנשים, מסמנים אותם, מכניסים אותם לבית סוהר לחמישה חודשים ללא ראיות על דברים הזויים. למה? כי החטיבה היהודית לא מצליחה לאסוף ראיות נגד פורעי חוק?", אמר.

לצד הביקורת החריפה, מועלם הדגיש כי הוא תומך באכיפה נגד עבריינות לאומנית ביהודה ושומרון, והציג את הישגיו בתקופת פיקודו על ימ"ר ש"י.

"אני נגד פורעי חוק והורדתי את הפשיעה הלאומנית ביו"ש ב-50%, העליתי את המעצרים האיכותיים ואת כמות כתבי האישום. אבל לא רדפתי אחרי אנשים סתם ולא זייפתי מידע", סיכם.