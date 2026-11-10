לא רק טיפול אסתטי נגד קמטים: השימוש המפתיע של הבוטוקס

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עשרות דקירות במצח, ברקות, מעל האוזניים ובעורף נשמעות כמו טיפול שרבים היו מעדיפים לוותר עליו.

אבל עבור מי שסובלים ממיגרנה כרונית, הזריקות האלה עשויות להיות ההבדל בין ימים של כאבים משביתים לבין האפשרות לחזור לעבוד, לגדל ילדים ולנהל שגרת חיים.

החומר שמוזרק הוא דווקא בוטוקס, המוכר לרבים בעיקר מתחום הרפואה האסתטית, אלא שבמרפאתו של ד"ר סיימון בבית החולים איכילוב משתמשים בו למטרה אחרת לחלוטין: מניעת התקפי מיגרנה.

המטופלים עצמם מספרים כי בתחילה התקשו להבין מה הקשר בין בוטוקס, המזוהה כל כך עם טיפולים קוסמטיים, לבין כאבי ראש קשים.

"המליצו לי על הבוטוקס בהתחלה, כאילו צחקתי מזה, כי אמרתי מה קשור בוטוקס", סיפר אחד המטופלים. לדבריו, לאחר שהתנסה בטיפול והרגיש את השפעתו, הפך למטופל קבוע.

מיגרנה פוגעת בכ-15% מאוכלוסיית העולם. בישראל, מחקר שפרסמו השנה חוקרים מקופת חולים כללית מצא שיעור של כ-8%, כאשר ההערכה היא שהפער נובע בעיקר מתת-אבחון.

הגיל הממוצע של המאובחנים בישראל עומד על 31, ורובם הגדול נשים. כ-1% עד 2% מהאוכלוסייה סובלים מהצורה החמורה יותר של המחלה, מיגרנה כרונית.

מיגרנה כרונית מוגדרת כמצב שבו אדם סובל מכאבי ראש ביותר ממחצית ימי החודש, כאשר לפחות שמונה ימים מאופיינים בהתקפי מיגרנה. התקפים אלה עלולים להיות מלווים בבחילות, בהקאות וברגישות קשה לאור ולרעש.

האפשרות לטפל במיגרנה באמצעות בוטוקס התגלתה בדרך לא צפויה. לדברי ד"ר סיימון, ראשיתו של הטיפול בתחום הרפואה האסתטית בבוורלי הילס שבקליפורניה.

רופאים שהזריקו בוטוקס למטופלים לצרכים קוסמטיים הבחינו כי חלקם החלו לדווח גם על שיפור בכאבי הראש. הדיווחים הובילו בהמשך למחקרים רחבי היקף, שהראו כי הזרקת החומר לנקודות מסוימות יכולה לסייע במניעת התקפים אצל אנשים הסובלים ממיגרנה כרונית.

כיום הטיפול מתבצע על פי פרוטוקול רפואי מוגדר, הכולל הזרקות לאזורים שונים בראש ובצוואר. המטרה היא להשפיע על קצות העצבים המעורבים בהעברת אותות הכאב.