חיל האוויר האמריקני פינה מטוסי תדלוק מבסיס נוסף בבריטניה בעקבות איומים המיוחסים לאיראן, כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים המעורים בפרטים.

המטוסים הועברו אתמול (שני) לגרמניה ולמיקומים נוספים. בחיל האוויר האמריקני נמנעו מלאשר את הסיבה להעברת המטוסים. דובר החיל סירב למסור פרטים על המהלך, אך הבהיר כי כלי טיס צבאיים מועברים בין בסיסים לעיתים קרובות וממגוון סיבות.

מדובר בפעם השנייה בתוך שבועות אחדים שבה דווח על פינוי מטוסים אמריקניים מבסיס חיל אוויר בריטי על רקע חשש מפעילות איראנית.

בחודש שעבר הועבר מפציץ אמריקני מסוג B-1 מבסיס פיירפורד בבריטניה, לאחר שהתקבל מידע על מזימה איראנית לפגוע בטייסים אמריקנים ולתקוף כלי טיס באמצעות כטב"מים ואמצעים נוספים.

גורם אמריקני מסר כי סידורי האבטחה הוחמרו בשני בסיסים של חיל האוויר הבריטי המארחים כלי טיס של צבא ארצות הברית.