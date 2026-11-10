העימות בין מגיש תוכנית "הפטריוטים" ינון מגל לבין חבר הפאנל לשעבר עמיחי אתאלי החריף לאחר שמגל הכריז בשידור כי אתאלי הודח מהתוכנית בעקבות התבטאות כלפי יותם זמרי.

אתאלי לא נשאר חייב, ובתגובה שפרסם הציג גרסה שונה לחלוטין: לדבריו, הוא עצמו ביקש לפרוש מהתוכנית ואף הכין מכתב פרישה לפני כשבוע וחצי, אך בכירים בה ביקשו ממנו להמתין עם פרסומו.

הסערה החלה לאחר שאתאלי הופיע בערוץ 13 ומתח ביקורת על התוכנית שבה השתתף בערוץ 14. בעקבות הדברים התייחס מגל בשידור לנסיבות עזיבתו, וטען כי לא מדובר בפרישה מרצון אלא בהחלטה להדיחו, שהתקבלה בעקבות דברים שאמר ליותם זמרי במהלך עימות ביניהם.

"הוא הודח מהתוכנית! כי הוא עלב בזימרי והוא אמר לו: עם כל הכבוד לך הכבאי מחיל האוויר", אמר מגל. הוא מתח ביקורת על ההתבטאות, שאותה הציג כזלזול בשירותם של כבאים בחיל האוויר, והבהיר כי מבחינתו הדברים אינם מקובלים.

אלא שאתאלי דחה את גרסתו של מגל והגיב בעוקצנות. "מספרים לי שינון מגל אמר הערב בפטריוטים שהודחתי מהתוכנית. אין לי ספק שביקום העובדות האלטרנטיביות אלה אכן העובדות", כתב.

"במקביל, אצלי ביקום, כבר לפני שבוע וחצי כתבתי את מכתב הפרישה שלי, אלא שהבכירים ביותר שם ביקשו שאקח פסק זמן ושלא אפרסם אותו בינתיים וכך בחרתי לעשות".