משפחתו של שמואל טייב ז"ל, בן 36 מנהריה, דורשת מהמחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) תשובות על נסיבות מותו ועל התקדמות החקירה בעניינו.

טייב מת בלילה שבין 5 ל־6 באוקטובר, לאחר ששוטרים הפעילו נגדו מכשיר טייזר במהלך אירוע בחיפה.

לטענת המשטרה, השוטרים הגיעו למקום בעקבות דיווח על הפרת סדר. במהלך האירוע הופעל נגד טייב מכשיר טייזר, והוא פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה, שם נקבע מותו. בעקבות האירוע פתחה מח"ש בחקירת נסיבות המוות.

בני משפחתו של טייב פנו למח"ש באמצעות עו"ד נתי רום וביקשו לקבל מידע על נסיבות האירוע, החשדות הנבדקים והפעולות שבוצעו במסגרת החקירה. בנוסף, דרשו לוודא כי כל הראיות הרלוונטיות נשמרות, ובהן תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, מצלמות משטרתיות ועירוניות, מצלמות אבטחה של עסקים ובנייני מגורים באזור ונתוני מכשיר הטייזר.

במכתב למח"ש טען עו"ד רום כי למרות קיומו של גורם המקיים קשר עם המשפחה, עד כה לא נמסר לה מידע ממשי על נסיבות המוות או על התקדמות החקירה. לדבריו, המשפחה קיבלה עדכונים כלליים בלבד על כך שהחקירה מתנהלת, ונאלצה ללמוד פרטים על האירוע מפרסומים בתקשורת.

רום הבהיר כי המשפחה אינה מבקשת לקבל חומרי חקירה חסויים או להתערב בעבודת החוקרים, אלא לקבל מידע בסיסי המותר למסירה בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה.

לטענת המשפחה, גם תגובת מח"ש לפנייתה לא סיפקה מענה לשאלות שהעלתה, והסתכמה בהודעה כי התיק עדיין נמצא בחקירה וכי מידע נוסף יימסר בהמשך.

בעקבות זאת שלח עו"ד רום מכתב נוסף לראש שלוחת מח"ש חוף, ובו דרש לקבל תשובות ענייניות ולתאם בהקדם פגישה בין בני המשפחה לגורם מוסמך במח"ש. במכתב הבהיר כי אם לא יתקבל מענה מפורט בימים הקרובים, תשקול המשפחה לפנות לערכאות משפטיות למימוש זכויותיה.

עו"ד נתי רום, המייצג את המשפחה, מסר: "אירוע שבמסגרתו אזרח מוצא את מותו במפגש עם שוטרים הוא אירוע שצריך להדיר שינה מעיני כל אזרח. שנים ארוכות אני מטפל במקרים שמגלמים בחובם חיכוך ועימות בין אזרחים לשוטרים, ואירוע ברף חומרה כזה, שבו אזרח מוצא את מותו, הוא אירוע קיצוני ביותר, וכך צריך להתייחס אליו".

לדבריו, "לצערנו הרב, משפחת טייב, שאיבדה את הבן והאח היקר מכל, אדם שהיה איש נחמד ומיטיב, אח מסור ובן מסור, לא קיבלה עד לרגע זה תשובות, ולו ברמה הלכאורית או ברמה הכללית, על נסיבות האירוע".

רום מתח ביקורת על התנהלות הרשויות והוסיף: "המשפחה לא יודעת את נפשה מרוב צער. רשויות האכיפה לא מצאו זמן לקיים את החובה החוקית המוטלת עליהן: לספק תשובות ברורות למשפחה, לבוא ולדבר איתה ולהסביר מה קורה עם השוטרים המעורבים באירוע הנורא הזה. האם הם עדיין ממשיכים להחזיק בידם בכלי המשחית הזה שנקרא טייזר?".

לדבריו, המשפחה מתכוונת למצות את זכויותיה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה. לצד הדרישה לקבלת תשובות, קרא רום גם לשינוי בהתנהלות השוטרים באירועים מסוג זה ולהפעלת שיקול דעת ומתינות, כדי למנוע מקרים נוספים המסתיימים באובדן חיי אדם.