הטיסות לחו"ל עלולות להתייקר בעקבות הצעה חדשה של רשות המסים להטיל מס על מטוסים הממריאים מישראל.

לפי ההמלצה, שפורסמה במסגרת נייר עמדה לקראת הדיונים על תקציב המדינה הבא, גובה המס ייקבע בהתאם למשקל המטוס ולמרחק הטיסה.

ברשות מעריכים כי אם חברות התעופה יגלגלו את העלות לנוסעים, מחיר כרטיס טיסה לאירופה יעלה בכ־58 שקל בממוצע, ואילו כרטיס לטיסה ארוכה, בין היתר לארצות הברית ולמזרח אסיה, יתייקר בכ־274 שקל.

ההצעה הנוכחית מבוססת על שני פרמטרים מרכזיים: משקל המטוס והמרחק שהוא צפוי לעבור.

ברשות המסים מעריכים כי חברות התעופה יעבירו את העלות, לפחות בחלקה, למחירי הכרטיסים. לפי חישובי הרשות, בטיסות פנים מדובר בתוספת ממוצעת של כ־12 שקל לנוסע, בטיסות למרחק בינוני, בעיקר ליעדים באירופה, בתוספת של כ־58 שקל, ובטיסות ארוכות בתוספת של כ־274 שקל לנוסע. בשלב זה מדובר בהמלצה בלבד, שטרם אושרה במסגרת תקציב המדינה, ולכן אין עדיין שינוי בפועל במיסוי הטיסות או במחירי הכרטיסים בעקבות ההצעה.