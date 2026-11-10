רשות הטבע והגנים פרסמה אזהרה לציבור בעקבות הגעתם המחודשת של הכרישים לאזור תחנת הכוח בחדרה, וקראה להימנע מצלילה ומשנרקול בקרבתם.

ברשות מדגישים כי המפגש עם הכרישים עלול להיות בלתי צפוי ומסוכן, ומזכירים כי באפריל 2025 הסתיים מפגש בין כריש לאדם שנכנס למים במותו. האזור שבו מתרכזים הכרישים אסור לרחצה.

הכרישים מגיעים לאזור תחנת הכוח בחדרה מדי שנה, בדרך כלל בין החודשים נובמבר למאי, ומתרכזים בסמוך לשפך המים החמים של התחנה. התופעה מושכת תשומת לב בשל האפשרות לצפות בכרישים מקרוב, אך ברשות הטבע והגנים מבהירים כי אין להיכנס למים כדי להתקרב אליהם.

מלבד הסכנה הכרוכה במפגש עם הכרישים עצמם, באזור שפך המים החמים קיימים זרמים חזקים ומערבולות שעלולים לסכן חיים. נוסף על כך, במים מצוי ציוד דיג רב, לרבות קרסים וחוטי דיג משוחררים, המהווים סכנה נוספת לצוללים ולמשנרקלים.

ברשות מדגישים כי הכרישים אינם שוהים רק באזור תחנת הכוח בחדרה, וכי הם נצפו גם בחופים אחרים ברחבי הארץ. משום כך, האזהרה אינה מוגבלת לאזור אחד בלבד: בכל מפגש עם כריש במהלך צלילה או שנרקול בחופי ישראל יש להימנע מהתקרבות אליו. לדברי הרשות, מפגש כזה אינו צפוי ואינו ניתן לשליטה, והאירוע הקטלני שהתרחש באפריל 2025 ממחיש את הסיכון הכרוך בו.

לצד האזהרה לציבור, ברשות הטבע והגנים מזכירים כי הכרישים הם ערך טבע מוגן בישראל. החוק אוסר לפגוע בהם, להטריד אותם או להאכיל אותם, והפרת האיסורים עלולה להוביל לענישה פלילית. ברשות קוראים לציבור לאפשר לכרישים לשהות באזור ללא הפרעה.

להקת הכרישים המגיעה מדי שנה לחופי ישראל מונה כמה עשרות פרטים, המשתייכים לשני מינים עיקריים: כריש עפרורי וכריש סנפירתן.

ניתן להבחין בהם בזכות סנפירי הגב הבולטים מעל פני המים. בישראל מגיע הכריש העפרורי לאורך של כשלושה מטרים ולמשקל של כ־150 קילוגרמים, ואילו כריש הסנפירתן מגיע לאורך של כשני מטרים ולמשקל של כ־70 קילוגרמים.

כריש הסנפירתן נמצא בסכנת הכחדה בים התיכון, ואילו לגבי הכריש העפרורי אין כיום מידע מספק כדי לקבוע את מצב אוכלוסייתו באזור. ממצאי המחקר שנאספו עד כה מצביעים על כך שהכרישים מגיעים לחדרה כדי לנוח ולהתחמם במים החמים, המסייעים להאצת תהליכים פיזיולוגיים שונים, ובהם עיכול מזון ותהליכים הקשורים לרבייה.

ברשות מסבירים כי חשוב להימנע מהפרעה לכרישים בזמן שהותם באזור, במיוחד לנוכח מצב אוכלוסיות הכרישים בים התיכון והאיומים הנשקפים להן מפעילות דיג.

"כרישים בים התיכון סובלים מדלדול רב בגודל אוכלוסיותיהם בגלל דיג יתר ופגיעה לא מכוונת מדיג", מסביר יגאל בן ארי, מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים. "לעיתים כרישים שנִדֹגים לֹא בכוונה נזרקים חזרה לים גוססים או מתים".

בן ארי מדגיש כי לכרישים תפקיד חשוב בשמירה על האיזון במערכת האקולוגית הימית. "בישראל, כרישים הם ערך טבע מוגן וחשיבותם רבה בשמירה על מערכות אקולוגיות ימיות. היות והם טורפים, הם מדללים את מספר בעלי החיים החלשים והאיטיים במערכת, ובכך מחזקים מינים אחרים ואת הסביבה הימית כולה".