מטרה מיסיונרית יד לאחים

ארגון יד לאחים יוצא בקמפיין הסברה ואזהרה נגד ארבעה בתי קפה בתל אביב, בירושלים ובחיפה, שלטענתו משמשים את ארגון המיסיון "יהודים למען ישו" להפצת מסרים נוצריים בקרב יהודים.

במסגרת הקמפיין פרסם הארגון סרטון שבו מובאים דברים המיוחסים לאחד מבעלי בתי הקפה, המסביר כיצד ניתן להגיע באמצעותם גם ליהודים שלא היו נכנסים לכנסייה. בארגון קוראים לציבור לגלות ערנות לפני ביקור במקומות אלה או השתתפות באירועים המתקיימים בהם.

הקמפיין החדש מגיע כמה חודשים לאחר שביד לאחים חשפו את מה שהגדירו כרשת בלתי רשמית של בתי קפה, הפועלים לכאורה בנפרד זה מזה, אך קשורים למיזם של ארגון "יהודים למען ישו".

לטענת יד לאחים, מטרת המיזם היא ליצור סביבה חברתית נוחה ובלתי מאיימת, שתאפשר לאנשי המיסיון לפתח קשרים אישיים עם מבקרים ובהמשך לחשוף אותם למסרים נוצריים.

במרכז פעילות ההסברה עומד מודל המכונה "המרחב השלישי", המופיע בפרסומי הארגון המיסיונרי באתרו וברשתות החברתיות. מדובר במקום שאינו בית ואינו מקום עבודה, שבו ניתן לקיים מפגשים ושיחות באווירה בלתי פורמלית.

על פי הפרסומים, מאחר שרוב היהודים אינם נוטים להיכנס לכנסייה או להזמין לביתם אנשים המזוהים עם פעילות מיסיונרית, בתי הקפה מאפשרים ליצור עמם קשר בסביבה טבעית ונגישה יותר.

באחד הפרסומים באתר הארגון המיסיונרי מתואר מפגש עם אדם שהסתייג מהגעה לכנסייה. בתגובה, כך נכתב מפי בעל המקום, נאמר לו: "חייכתי ואמרתי, אתה כבר בכנסייה. כאן אנחנו נפגשים".

ביד לאחים רואים בדברים הללו המחשה לאופן שבו, לטענתם, משמשים בתי הקפה לא רק לממכר משקאות ולאירוח, אלא גם ליצירת קשרים שעשויים להוביל לחשיפה לברית החדשה ולפעילות מיסיונרית.

בעקבות הדברים החליטו ביד לאחים להרחיב את פעילות ההסברה לציבור ולפרסם אזהרות ממוקדות בנוגע לבתי הקפה שלטענתם קשורים למיזם.

"תזכרו, לא נכנסים, לא שותים, ולא נותנים למיסיון לעבוד עלינו", נאמר בחומרי ההסברה שהפיץ הארגון.

ביד לאחים מוסיפים וקוראים לציבור לגלות ערנות לפני השתתפות באירועים או במפגשים המתקיימים במקומות המדוברים. לדבריהם, "מאחורי האווירה הידידותית ובתי הקפה המוזלים עומד, לפי הצהרות הארגון עצמו, ניסיון ליצור קשר אישי שיוביל לחשיפה שיטתית למסרים מיסיונריים".

בארגון מדגישים כי הקמפיין נועד להביא לידיעת הציבור את אופי הפעילות המיוחסת לבתי הקפה, כדי שהמבקרים יוכלו לקבל החלטה מודעת באשר להשתתפות בפעילויות המתקיימות בהם.