ההתקרבות החרדית לממשלה השינוי: מאמר המערכת בביטאון "יתד נאמן" ממשיך בקו התקפי חריף נגד מפלגות הימין על רקע סוגיית חוק הגיוס.

בעיתון מבהירים כי הציבור החרדי אינו שייך ל"גוש הימין" או ל"גוש השינוי", במה שמהווה צעד נוסף בהכשרת הלבבות בקרב הציבור החרדי לקראת אפשרות של חיבור פוליטי עם גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ויאיר גולן.

במאמר המערכת, שהתפרסם תחת הכותרת "לא מחפשים בית פוליטי, הבית היחיד - בית המדרש!", נמסר מסר נחרץ על ניתוק הזיקה האוטומטית לימין.

הכותבים מציינים: "ברגע של מבחן, גם הימין משיקולי שלטון הסכים לפגוע בעולם התורה. הגיעה השעה לומר את הדברים כהווייתם, ללא כחל וסרק ובלי לגמגם: אנחנו לא ימין! לא ימין ולא שמאל! הימין אינו בבית והשמאל אינו בחוץ!".

במאמר ממשיכים לפרק את הטיעון שלפיו הימין הוא השותף הטבעי, וכותבים בגלוי: "הציבור החרדי החליט לחלוק בלחי נפרד - מרגיש הימין? 'מתי הסכמנו שגוש פוליטי חילוני ינכס את עולם התורה לצרכיו הפוליטיים'".

עוד מדגישים הכותבים כי "הדרמה הפוליטית סביב הרכבת הממשלה והצעות חוק הגיוס שוב מציפה אל פני השטח את יחסו האמיתי של הציבור החילוני והציבור הסרוג אל מול לומדי התורה", ומבהירים כי הימין הראה שאינו שונה מהשמאל ביחסו לציבור זה. "הימין אינו טוב במאומה מהשמאל וימינם ימין שקר".

במסגרת המהלך התודעתי שמנהל העיתון, מובהר לציבור הקוראים החרדי כי הנאמנות היחידה נתונה ללומדי התורה ולא לשום שיוך פוליטי חילוני: "אנחנו לא גוש ימין ולא גוש שמאל... אין אצלנו מושגים של 'גוש ימין' או 'גוש שינוי'. יש רק גוש אחד יחיד: גוש התורה. הציבור החרדי והנציגות החרדית אינם שייכים לשום מחנה פוליטי חילוני".

כותבי המאמר מפנים אצבע מאשימה ישירה ותקיפה כלפי המערכת הפוליטית בימין: "אז אל תאיימו, אל תטיפו מוסר, ואין אנו חייבים לכם שום הסבר או תשובה. אל תנסו להציג את עצמכם כבעלי הבית ופטרונים על ציבור לומדי התורה. אין אנחנו חייבים לכם הסברים על נאמנותנו, משום שנאמנותנו אינה נתונה לכם מלכתחילה, ולכם לא הייתה נאמנות אלינו".

חלקו המסכם של המאמר מעניק גיבוי מלא להחלטות המנהיגות הרוחנית וסולל את הדרך לקבלת כל הכרעה קואליציונית עתידית.

"גדולי ישראל מנהלים את הסוגיה העכשוית למען הצלת עולם התורה והבטחת המשך קיומו של העם היהודי, על פי דעתם דעת תורה - מערכה שלא הייתם שותפים לה".