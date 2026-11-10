יחידת המבצעים המיוחדים של המשטרה הצבאית האיטלקית עצרה צעיר בן 22, אזרח איטליה ללא עבר פלילי המתגורר בבית אביו בפרברי מילאנו, בחשד לתכנון פיגוע טרור בבית הכנסת המרכזי ברחוב גואסטלה בעיר, ובמסגד מוסלמי בפרבר סמוך.

על פי ממצאי החקירה, שנוהלה תחת פיקוח פרקליטות מילאנו, החשוד פעל ככל הנראה לבדו. בבדיקת המכשירים האלקטרוניים שהוחרמו מביתו התברר כי למד באופן עצמאי שיטות להכנת מטעני חבלה ולהסבת כלי נשק, ואף החל בהשגת חומרים כימיים לייצור חומרי נפץ.

בעקבות הממצאים הוגש נגדו כתב אישום בסעיף אימון למטרות טרור.

במהלך חיפוש בחדרו של החשוד תפסו החוקרים דגל נאצי, חומרי תעמולה של ארגוני עליונות לבנה ומכחישי שואה, וכן מסמך בן 12 עמודים שבו הציג את עצמו כ"חייל במלחמה" והצהיר כי מלחמתו כבר החלה.

המזימה נחשפה בעקבות פנייה של אחד ממכריו של החשוד למשטרה. הדיווח הוביל לפתיחת חקירה סמויה, שבמסגרתה בוצע חיפוש ראשון בביתו כבר במהלך חודשי הקיץ, ולאחר איסוף ראיות נוספות הוצא נגדו צו מעצר שיפוטי.

בית הכנסת המרכזי במילאנו, שנחנך בשנת 1892 (תרנ"ב), מהווה את אחד המוסדות המרכזיים של הקהילה היהודית בעיר.

נשיא הקהילה היהודית במילאנו, וולקר מגנאג'י, הודה לכוחות הביטחון על סיכול הפיגוע אך קרא לרשויות המדינה להחמיר את הענישה ואת אמצעי האבטחה סביב מוסדות הקהילה: "אנו מבקשים שהמדינה תגן עלינו".