נשיא ונצואלה המודח, ניקולאס מדורו, המוחזק בבית המעצר הפדרלי בברוקלין שבוואשינגטון, החל לגלות עניין מחודש בשורשיו היהודיים ואף מקיים מפגשים עם רב הפועל במתקן הכליאה, כך על פי דיווח בעיתון "ניו יורק טיימס".

מדורו בן ה-63, הממתין לפתיחת משפטו, מקדיש על פי הדיווחים חלק נכבד מזמנו לקריאת ספרי דת ופילוסופיה, ובהם התנ"ך. במסגרת זו הוא נפגש עם אנשי דת שונים המשמשים במתקן המעצר, ובהם רב, ומשוחח עמם על ענייני אמונה ומסורת.

עוד בתקופת שלטונו בוונצואלה טען מדורו כי הוא צאצא למשפחה יהודית ספרדית שהגיעה לאיים הקריביים, ובשנת 2013 אף טען כי סביו היו יהודים שהתנצרו.

עם זאת, לא הוצגו בעבר מסמכים המאמתים את טענותיו. מקורביו ציינו כי בעוד שבעבר גילה עניין מועט בלבד ביהדות, כעת, לאחר חודשים ארוכים במעצר, הוא מבקש להעמיק בהכרת הרקע המשפחתי שעליו דיבר.

מדורו ורעייתו נעצרו בראשית השנה במהלך מבצע צבאי של כוחות מיוחדים של צבא ארצות הברית בבירת ונצואלה, קראקס, שנערך בהוראת הנשיא דונלד טראמפ. השניים הועברו לארצות הברית והואשמו בעבירות חמורות הקשורות לסחר בסמים - אישומים שבהם כפרו.

מאז מעצרו מוחזק מדורו במתקן המעצר המטרופוליטני בברוקלין. מקורות המעורים בתנאי כליאתו מסרו כי מדורו איבד משקל רב מאז הגעתו, ומתקשה להסתגל למזון המוגש במקום.

הדיווח על התעניינותו ביהדות מעורר תשומת לב מיוחדת לנוכח מדיניות החוץ של משטרו לאורך השנים, שכללה קשרים הדוקים עם איראן וקו תוקפני כלפי ישראל, בעוד הקהילה היהודית המקומית בוונצואלה התמודדה עם יחס עוין מצד השלטונות.