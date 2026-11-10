ממשלת בריטניה אישרה מענק של 232,500 ליש"ט לשיקום בית הכנסת ההיסטורי "סר משה מונטיפיורי" בעיר הנמל גרימסבי שבמזרח אנגליה, לאחר שמצבו הידרדר בשנים האחרונות בעקבות הצפות חוזרות ונשנות ונזקים חמורים למבנה.

המענק, שאושר באמצעות הגוף הממשלתי לשימור המורשת "היסטוריק אינגלנד", נועד להציל את בית הכנסת שהוקם לפני יותר מ־140 שנה ונחשב לשריד האחרון מסוגו באזור.

בית הכנסת הוקם בשנת תרמ"ה ושימש במשך שנים את הקהילה היהודית שפעלה בגרימסבי, סביב נמל הדיג המקומי. כיום זהו בית הכנסת היחיד שנותר בחבל לינקולנשייר ובדרום הממברסייד, והוא משמר את זכרה של הקהילה היהודית ששגשגה בעבר בעיר.

במהלך השנים הצטמצמה הקהילה היהודית המקומית, ולפני כשלושים שנה הופסק קיומו של מניין קבוע בבית הכנסת. למרות זאת, המבנה לא ננטש לחלוטין, ועד היום מתקיימת בו תפילה אחת לשנה, ביום הכיפורים, בהנהגתו של יונתן ארקוש, שכיהן בעבר כנשיא ועד שליחי הקהילות בבריטניה.

בשנים האחרונות הידרדר מצבו הפיזי של בית הכנסת באופן משמעותי. הצפות חוזרות גרמו לפגיעות במבנה, הגג ניזוק קשות והטיח החל להתפורר. בעקבות החשש לבטיחות המתפללים אף נסגרה עזרת הנשים. מצב זה עורר צורך בעבודות שיקום נרחבות, שנועדו למנוע פגיעה נוספת במבנה ההיסטורי.

המענק החדש ישמש לתיקון הגג, לשיקום ארון הקודש ולטיפול באזורים שנפגעו מההצפות ומהבלאי המצטבר. הכספים יועברו במסגרת תוכנית ממשלתית רחבה בהיקף של 41 מיליון ליש"ט, המיועדת להצלת אתרי מורשת ברחבי בריטניה.

בוועד בית הכנסת בירכו על אישור המענק, שניתן בסיוע עמותת המורשת של לינקולנשייר. לצד שיקום המבנה עצמו, מתוכננת גם פעילות שתאפשר להציג בפני הציבור את סיפורה של הקהילה היהודית המקומית ואת חלקה בהיסטוריה של העיר.

לאחר השלמת עבודות השיקום מתוכננת להיפתח בבית הכנסת תערוכה מיוחדת שתוקדש לתולדות ההגירה היהודית לגרימסבי ולחייהם של יהודי המקום לאורך הדורות. התערוכה תציג את סיפורה של הקהילה שפעלה בעיר ואת המורשת שנותרה ממנה בבית הכנסת ההיסטורי.