האשמנו את התקשורת בספינים, אך האמת המתבהרת מדאיגה וצובעת את הרכבת הממשלה ע"י גוש השינוי בדילים עם החרדים, על חשבון מענה לצורכי השעה והציפיה שלנו לגיוס מיידי של החרדים, במלחמה הארוכה בתולדות ישראל.

עייפנו עד מאוד. שלוש שנים של מלחמה שטרם הסתיימה וסבבי מילואים הותירו בנו ובמשפחותינו צלקות שאינן ממהרות להחלים.

הסבלנות נשחקה, הכוחות מתדלדלים, ואת יתרת האנרגיה שלנו אנחנו משקיעים בדרישה אחת ברורה: גיוס חרדים ממשי, שיביא עוד אלפי חיילים סדירים לשורות צה"ל. לא עוד חוק שמסדיר פטורים, לא עוד מכסות על הנייר ולא עוד הבטחות ריקות לעתיד, שיותירו אותנו חלשים בחזיתות הלחימה.

אנחנו זקוקים לחיילים ולוחמים בפרט, עכשיו. צה"ל זקוק לכוח אדם כדי להתמודד עם המשימות בכל החזיתות, והמדינה זקוקה לפתרון שיבטיח את ביטחונה גם בשנים הבאות.

במהלך מערכת הבחירות שמענו אינספור הצהרות על גיוס, שוויון בנטל, ביטחון ואחריות לאומית. הציבור הישראלי הכריע בקלפי, והצביע למי שהתחייבו לשינוי במדיניות הגיוס. עכשיו, כשהקמפיינים מאחורינו והמשא ומתן הקואליציוני בעיצומו, הגיעה העת לעבור מדיבורים למעשים, כי חיינו בסכנה.

איזנקוט קיבל כעת את המנדט להרכבת ממשלה, אך העובדות הביטחוניות לא השתנו. לצה"ל חסרים כ-12,000 חיילים סדירים בשנה, מהם כ 7,500 לוחמים. לא הספיקו עשרת הדגלים האדומים של הרמטכ"ל? אי אפשר להמשיך להתנהל כאילו מדובר בעוד מחלוקת פוליטית שאפשר לדחות לפעם הבאה או עוד טריק פוליטי שיתן מרווח זמן. על צורכי המדינה לעמוד לפני השיקולים הקואליציוניים ואת ההבטחות הכרחי להפוך למדיניות שמייצרת תוצאות מהירות בשטח.

שמענו את האזהרות החוזרות ונשנות של הרמטכ"ל, ואנחנו דורשים גיוס אמיתי וממשי, המבוסס על שלושה עקרונות ברורים:

חובת גיוס לכולם - ללא אפליה וללא פטורים גורפים. האחריות לשירות שווה לכל אזרח. צה"ל הוא המגייס והממיין - הצבא הוא שיקבע את היקף הגיוס, את המיון ואת השיבוץ, בהתאם לצרכים המבצעיים שלו. לא פוליטיקאים ולא עסקנים. תגמול למשרתים וסנקציות על המשתמטים - הטבות מדינה מותנות בשירות בצה"ל, לצד סנקציות אישיות, כלכליות ואזרחיות על מי שאינו מתייצב לשירות.

אנחנו, ארגוני המשרתים, נאבקנו למעלה משנתיים ועצרנו את חוק הפטור הקודם. תורת ישראל מחייבת ערבות הדדית במשימת הביטחון ושוללת כל השתמטות. נמשיך להיאבק ולא נאפשר לחוקי ביסמוט או דומיו לחזור בדלת האחורית, ולא ניתן לדילים פוליטיים לרוקן מתוכן את ההתחייבויות שניתנו לציבור והביאו להכרעה.

המשימה ברורה. הרוב קיים. הצורך הביטחוני דוחק. חלון ההזדמנויות הולך ונסגר. מה שחסר עכשיו הוא אומץ פוליטי ומנהיגות שתיקח אחריות.

אנחנו החלטנו ובחרנו. עכשיו תור איזנקוט לבצע. למען ביטחון מדינת ישראל וחוסנה הלאומי.