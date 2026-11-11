פערים משמעותיים בזמני ההמתנה לטיפולים במקצועות הבריאות בין קופות החולים עולים מנתוני משרד הבריאות שהוצגו לאחרונה בוועדת הבריאות של הכנסת.

לפי הנתונים, זמן ההמתנה הממוצע לקלינאית תקשורת בשירותי בריאות כללית עומד על 8.3 חודשים, לעומת 2.4 חודשים בקופת חולים לאומית - פער של כמעט פי שלושה וחצי בין שתי הקופות.

הנתונים מתייחסים לתחום בעל חשיבות מיוחדת עבור משפחות עם ילדים הזקוקים לאבחון ולטיפול בהתפתחות השפה והתקשורת. כאשר מתקבלת המלצה מהגננת או הפניה מרופא הילדים, ההמתנה לתור עשויה להימשך חודשים ארוכים, בהתאם לקופת החולים שבה הילד מבוטח.

על פי נתוני משרד הבריאות שהובאו בפרסום, זמן ההמתנה הממוצע לקלינאית תקשורת במכבי עומד על 4.57 חודשים, ובמאוחדת על 4.62 חודשים. בלאומית נרשמה ההמתנה הקצרה ביותר, 2.4 חודשים, ואילו בכללית נרשם זמן ההמתנה הארוך ביותר מבין ארבע הקופות, 8.3 חודשים.

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הפערים אינם מוגבלים לקלינאות תקשורת. לפי הנתונים שהוצגו, לאומית רשמה את זמני ההמתנה הממוצעים הקצרים ביותר בכל חמשת המקצועות שנבדקו: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה התפתחותית. עם זאת, בפרסום לא נמסרו זמני ההמתנה המדויקים של כל קופה בארבעת התחומים האחרים.

לצד זמני ההמתנה, הפרסום מציג גם נתונים מתוך דוח נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות לשנת 2025, העוסק בתלונות שהגישו מבוטחים נגד קופות החולים. הנציבות בוחנת את הקבילות וקובעת אילו מהן מוצדקות, לאחר שנמצא כי טענות המבוטחים התקבלו.

לפי הנתונים שפורסמו, שיעור התלונות המוצדקות הנמוך ביותר נרשם בלאומית, עם 0.38 תלונות לכל 10,000 מבוטחים. אחריה נמצאת מאוחדת עם 0.86 תלונות, כללית עם 1.1 תלונות ומכבי עם 1.47 תלונות מוצדקות לכל 10,000 מבוטחים.

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המשמעות היא ששיעור התלונות המוצדקות במכבי גבוה כמעט פי ארבעה מזה שנרשם בלאומית. עוד עולה מהפרסום כי במהלך שנת 2025 נמצאו מוצדקות 28 תלונות נגד לאומית, שהיוו כ־2.6% מכלל התלונות המוצדקות נגד קופות החולים. לפי הנתונים שהוצגו, שיעור התלונות המוצדקות בלאומית נמוך גם מהממוצע הארצי ונמצא במגמת ירידה.

הפרסום מציג גם נתוני דירוג נוספים הנוגעים ללאומית. על פי הנטען בו, בדירוג מידרג לשנת 2026 דורגה הקופה במקום הראשון בשביעות רצון הלקוחות מבין קופות החולים, ב־16 פרמטרים שונים.

נוסף על כך, לפי דירוג BDI של 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן, לאומית מדורגת ראשונה מבין ארגוני הבריאות בישראל ומובילה את ענף קופות החולים זה עשר שנים ברציפות.

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