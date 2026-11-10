נהגים שנוהגים לצפור ללא צורך ברחובות תל אביב-יפו עשויים למצוא את עצמם בקרוב עם דו"ח.

עיריית תל אביב-יפו מתכוונת להפעיל מערכת חדשה שתזהה כלי רכב הצופרים שלא לצורך, כחלק מהמאבק במפגעי הרעש בעיר. ראש העירייה, רון חולדאי, הודיע כי המערכת תוצב ב־11 מוקדים ברחבי העיר, וכי האכיפה צפויה להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2027.

לפי התוכנית, המערכת תזהה אירועים של צפירה, אך ההחלטה על מתן קנס לא תתקבל באופן אוטומטי. פקח עירוני יבחן כל מקרה לגופו, יבדוק את נסיבות הצפירה ואת השאלה אם נשקפה סכנה באזור, ורק לאחר מכן יחליט אם מדובר בעבירה המצדיקה דו"ח.

חולדאי הסביר כי מטרת המהלך היא לצמצם את הרעש ברחובות ולשפר את איכות החיים של התושבים. "צפירות במרחב הציבורי מפריעות לכולנו, אם זה בבית, בהליכה ברחוב או בבילוי בעיר", כתב ברשתות החברתיות. "הן פוגעות בשקט, במנוחה והופכות למטרד שאנחנו לא מוכנים לקבל כמובן מאליו בחיים בעיר שלנו".

ראש העירייה פנה גם ישירות לנהגים וקרא להם לגלות סבלנות בכבישים. "עוד צפירה לא תקצר את הפקק אבל קצת סבלנות והתחשבות מאחורי ההגה יעשו הבדל גדול עבור הסביבה", כתב.

לצד התוכנית החדשה, נמסרו גם פרטים על גובה הקנסות במקרה של כלי רכב הרשומים על שם תאגיד, ובהם רכבי חברה ורכבי ליסינג. לפי המידע שפורסם, הקנס על עבירה ראשונה ברכב הרשום על שם תאגיד יעמוד על 500 שקלים, ובעבירה חוזרת יוכפל ל־1,000 שקלים. עם זאת, העירייה טרם פרסמה את גובה הקנס הכללי שיוטל במסגרת האכיפה החדשה, וגם מיקומם המדויק של 11 מוקדי האכיפה עדיין לא נמסר.

ההודעה של חולדאי עוררה תגובות רבות ברשתות החברתיות, וחלק ניכר מהן הביעו התנגדות למהלך. כמה מהמגיבים טענו כי לפני שהעירייה מטילה קנסות על צפירות, עליה לטפל במפגעי רעש אחרים הנגרמים ברחבי העיר. "אתה יודע מה פוגע באיכות החיים בעיר - עבודות 'רכבת קלה' אינסופיות שנמשכות בלי סוף", כתב אחד המגיבים.

אחרים מתחו ביקורת על גובה הקנסות ועל ההכבדה הכלכלית שלטענתם נגרמת לתושבים ולנהגים. "הבעיה שאתם חונקים אנשים אומללים כלכלית עם קנסות לא פרופורציונאליים בסכומי עתק", כתבה אחת הגולשות בתגובה לפרסום.

מגיבה אחרת העלתה שאלות בנוגע לאופן הפעלת המערכת ולהשלכות האפשריות על נהגים שיחששו לצפור גם במצבי סכנה. היא טענה כי המהלך לא יעמוד במבחן משפטי וכתבה: "המערכת לא תעמוד במבחן בג"צ. בהרוג הראשון שהטיעון יהיה 'חששתי לצפור'. היוזמה תבוטל". מדובר בהערכה שהשמיעה המגיבה, ולא בקביעה משפטית שניתנה בנושא.

ביקורת נוספת הגיעה מבעל עסק ברחוב יגאל אלון, שטען כי הוא סובל במשך שנים מצפירות של נהג עירייה קבוע. בעקבות ההודעה שאל: "האם אפשרי שהקנסות יהיו גם על הנהגים שלכם??". מגיבים נוספים דרשו מהעירייה להפנות משאבים לאכיפת עבירות של רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. "תתחילו לאכוף את ההפקרות הפרועה של רוכבי הדו גלגלי. סכנת חיים ממשית", כתבה אחת הגולשות.

מנגד, היו גם תושבים שהביעו תמיכה ביוזמה וקראו להרחיב אותה. "מצוין רצוי שהמערכת תוצב בכל רחוב", כתב אחד המגיבים, ואחרים בירכו על הניסיון לצמצם את מטרדי הצפירות במרחב הציבורי.

על פי הודעת העירייה, תחילת האכיפה מתוכננת לרבעון הראשון של 2027, בכפוף להפעלת המערכת החדשה. בשלב זה טרם פורסמו רשימת הרחובות שבהם תותקן המערכת וגובה הקנס הכללי שיוטל על נהגים שיימצאו אחראים לצפירה שלא לצורך.