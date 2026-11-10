השחקנית והבמאית עינת ויצמן, המגדירה את עצמה אנטי-ציונית וחברה במפלגת בל"ד, הודיעה כי בימים הקרובים תעזוב את ישראל ותעבור להתגורר באתונה שביוון יחד עם בן זוגה ושתי בנותיה.

בריאיון לעיתון "הארץ" סיפרה ויצמן, שהשתתפה בעבר בסרטים "מבצע סבתא" ו"אהבה קולומביאנית", כי ההחלטה התקבלה בעקבות קשיים מקצועיים ואישיים שחוותה בשל עמדותיה הפוליטיות והתבטאויותיה נגד ישראל.

"חשבתי על זה שלוש שנים ועכשיו הגיע הזמן לעשות את זה", אמרה. "נהיה לי יותר קשה להיות אני ולעשות את סוג האמנות שלי פה, כמי שמאוד בחוץ עם הדעות הפוליטיות שלה".

לדבריה, "תמיד כשמתפרסם בתקשורת משהו שאמרתי או כתבתי, אני חוטפת מלא שנאה וזה גם גורם לכך שקשה לי להתפרנס פה. פוטרתי והושעיתי על ידי מוסדות שלימדתי בהם".

ויצמן סיפרה כי אחד האירועים שהשפיעו עליה במיוחד היה הפסקת הייצוג שלה בסוכנות של זוהר יעקובסון, שליוותה אותה מאז ילדותה. לדבריה, תמונתה הוסרה מאתר הסוכנות, ובהמשך התברר לה כי הסיבה קשורה לסטורי שפרסמה לאחר ההודעה על הפסקת האש בעזה.

בסטורי פרסמה תמונה של עיתונאים מעזה וכתבה באנגלית: "האנשים האמיצים והחזקים של רצח העם הזה. מגיע לכם לחגוג".

בהמשך הריאיון הסבירה כי החלטתה לעזוב נובעת גם מהקושי שלה להמשיך לחיות בישראל על רקע המלחמה בעזה.

"בשלוש השנים האחרונות קשה לחיות פה בגלל הג'נוסייד. אני פשוט יודעת יותר מדי מכדי להצליח לקיים חיים נורמליים בבועה התל אביבית", אמרה.

"אני לא יכולה לשבת בבית קפה ולשתות יין מבלי להיות כל הזמן מודעת לכך שאנשים מגורשים מהבתים שלהם ורעבים בעזה", הוסיפה.

בהמשך השמיעה ביקורת חריפה נוספת על ישראל: "אני לא יכולה נפשית להישאר במקום הזה, לא יכולה לשלם פה מסים ולא יכולה להיות חלק מהטירוף הרצחני שקורה פה".