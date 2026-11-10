יום הרווקים, 11.11, נולד בסין כיום של קניות, והפך לאחד מימי המסחר הגדולים בעולם. בפרויקט 252 החליטו להחזיר אותו למקום שבו הוא באמת נחוץ: ביום רביעי הקרוב, ראש חודש כסלו, ייערך זום ספידייט ארצי לרווקים ולרווקות מהציבור הדתי.

הרעיון פשוט. כל אחד ואחת נכנסים מהבית, והמערכת מחברת ביניהם לפגישות קצרות של 9 דקות. בשעה אחת אפשר להספיק עד 7 דייטים. ההתאמות נבנות מראש לפי גיל, אזור מגורים וזיקה דתית, ורק התאמות הדדיות נכנסות לסבב. בסוף הערב כל משתתף מסמן את מי שהיה מעניין, ואם הסימון הדדי, שני הצדדים מקבלים את פרטי הקשר.

"יש המון אנשים טובים שפשוט לא נפגשים", אומר צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252. "לא חסרים רווקים ורווקות איכותיים, חסרות הזדמנויות לפגוש. 9 דקות של שיחה אמיתית אומרות יותר מחודש של החלקות באפליקציה. רצינו לתת לאנשים ערב אחד שבו הם פוגשים כמה אנשים מתאימים, בלי לחץ ובלי לצאת מהבית".

פרויקט 252 הוא קהילה של אלפי רווקים ורווקות מכל רחבי הארץ, עם שיעור שבועי, אירועי היכרות וקבוצות לפי גילאים ומגזרים. הזום ספידייט הוא אחד הפורמטים המבוקשים בקהילה, ובכל סבב נבנות מאות פגישות.

ההשתתפות: 70 ₪ למשתתפים בפעם הראשונה, 49 ₪ למי שכבר השתתפו, ו-20 ₪ לחברי פרויקט 252. מי שלא נמצאה לו אף התאמה, לא משלם. ההרשמה נסגרת ביום רביעי ב-17:00, והאירוע מתחיל ב-20:00.

לפרטים ולהרשמה לזום הספידייט