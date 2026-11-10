מעצר החשוד בעבירות מין דוברות המשטרה

תושב מזרח ירושלים בן 42, עבריין מין מורשע הנמצא תחת פיקוח, נעצר בחשד שעקב אחר צעירה בשנות ה-20 לחייה, פרץ לדירתה במרכז תל אביב ואנס אותה. על פי החשד, כשבועיים לאחר מכן שב לדירה באמצעות מפתחות שגנב ממנה.

הצעירה הגיעה בחודש שעבר לתחנת המשטרה ביפו והתלוננה כי נאנסה בביתה בידי אדם שאינה מכירה.

על פי החשד, הגבר עקב אחריה כשיצאה ממועדון בילוי סמוך לביתה. לאחר שנכנסה לדירתה, פרץ פנימה ואנס אותה בחדר השינה. לפי החשד, הוא נמלט מהמקום כשברשותו מפתחות הדירה.

כעבור כשבועיים, כך על פי החשד, חזר לדירתה באמצעות המפתחות שגנב, ניסה לגעת בה וצילם אותה בתוך ביתה.

בעקבות התלונה פתחו חוקרי תחנת יפו במרחב איילון בחקירה, שכללה גביית עדויות, בדיקות פורנזיות ואיסוף ממצאים טכנולוגיים.

בסוף החודש שעבר איתרו השוטרים את החשוד ועצרו אותו בצו בית משפט. במשטרה מסרו כי במכשיר הטלפון שלו נמצאו ממצאים הקושרים אותו, על פי החשד, למעשים מגונים.

לחשוד עבר פלילי ממושך, הכולל הרשעות בעבירות מין וסמים. הוא נמצא תחת פיקוח של יחידת צור, האחראית לפיקוח על עברייני מין.

בשנת 2006 הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע מעשה מגונה בילדה בת שש, לאחר שפיתה אותה להתלוות אליו בהבטחה לקנות לה ממתקים. בית המשפט גזר עליו 24 חודשי מאסר בפועל.

בשנת 2012 הורשע בעבירת מין שביצע במטופלת שישנה בבית החולים שערי צדק בירושלים. המעשה בוצע בזמן שהיה נתון לצו פיקוח ובשעה שעמד נגדו מאסר על תנאי בגין עבירות מין קודמות.

בשנת 2022 הורשע פעם נוספת בתקיפת קטינה. לאורך השנים הורשע גם בעבירות סמים, חרף האיסור על שימוש בסמים שנכלל בתנאי הפיקוח עליו.

הבוקר (שלישי), עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז תל אביב הצהרת תובע נגד החשוד. בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום חמישי ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.