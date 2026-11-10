מנכ"לית העיתון הכלכלי "כלכליסט", נועה תמיר, תסיים את תפקידה לאחר כשלוש שנים, כך דווח היום (שלישי) בגלובס.

תמיר מונתה לתפקיד בשנת 2023, אז החליפה את איל פאר, שכיהן כמנכ"ל העיתון במשך ארבע שנים.

עזיבתה מגיעה על רקע שורת שינויים בצמרת "כלכליסט", בעקבות החלטת קבוצת ידיעות אחרונות למזג את הפעילות המסחרית של העיתון ולהעבירה לניהול המרכזי של הקבוצה.

גל העזיבות החל באפריל האחרון, עם הודעת הפרישה של מו"ל העיתון יואל אסתרון, שהוביל את "כלכליסט" מאז הקמתו.

בהמשך הודיעה גם העורכת הראשית גלית חמי על עזיבתה. לאחר מכן הודיעו על עזיבתם גם שני סגני העורכת הוותיקים, גולן פרידנפלד ואמיר זיו.

כעת, עם עזיבתה הצפויה של תמיר, מושלם גל הפרישות של שדרת הניהול הבכירה הוותיקה בעיתון, על רקע השינויים המבניים שמובילה קבוצת ידיעות אחרונות.