שרון שרעבי נכנס לכנסת: "אשאר איש פשוט"

חבר הכנסת המיועד שרון שרעבי ממפלגת ישראל ביתנו הגיע היום (שלישי) למשכן הכנסת לקראת הצהרת האמונים הראשונה שלו כחבר כנסת.

שרעבי, ששני אחיו, אלי ויוסי שרעבי, נחטפו מקיבוץ בארי במתקפת שבעה באוקטובר, הביע תקווה שיוכל לפעול למען הציבור בתפקידו החדש.

"אנחנו מקווים שנעשה טוב לעם ישראל, נתקן את מה שצריך לתקן וברגל ימין להיכנס למשכן הזה ונשרת בכבוד אמיתי את הריבון", אמר לכלי התקשורת.

כשנשאל אם הוא כבר מתרגל לתואר החדש, חבר כנסת, השיב: "אני איש פשוט, אשאר איש פשוט מחוץ למשכן, בתוך המשכן, ואני אעשה את הכל למען עם ישראל ולייצג את הקול שלו בכבוד".

שרעבי, בן 51, נולד וגדל בשכונת כפר שלם בתל אביב. במשך שנים עבד בבנק הפועלים, ובמקביל לפעילותו המקצועית הפך לאחת הדמויות הבולטות במאבק להשבת החטופים.

שני אחיו נחטפו מבארי בשבעה באוקטובר. בינואר 2024 נודע למשפחה כי יוסי נהרג בשבי חמאס. אחיו אלי שוחרר לאחר 491 ימים בשבי.

במאי האחרון הצטרף שרעבי למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שובץ במקום השישי ברשימתה ונבחר לכנסת ה-26.