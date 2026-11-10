מתן כהנא בעמדת ערוץ 7 בכנסת

חבר הכנסת מתן כהנא, מועמדה של מפלגת ישר לתפקיד יושב ראש הכנסת, מבהיר כי מפלגתו מעוניינת בהקמת ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר, וכי מפלגות שיקבלו את ארבעת העקרונות שהציבה במהלך מערכת הבחירות יוכלו להצטרף אליה.

בריאיון לערוץ 7, שנערך בעמדת הערוץ בכנסת ביום השבעת הכנסת החדשה, התייחס כהנא למועמדותו לתפקיד, למגעים להקמת הממשלה ולביקורת על ההסתמכות על קולות המפלגות הערביות.

כהנא, שראש מפלגתו גדי איזנקוט הכריז על מועמדותו לראשות הכנסת, מדגיש כי המינוי עדיין טעון את אישור מליאת הכנסת. "גדי היום הכריז עליי כמועמד של מפלגת ישר לתפקיד, אבל צריך שכאן, מאחורינו, הכנסת תבחר בי, ואני מקווה שזה יקרה בשבוע הקרוב", אמר.

לדבריו, אם ייבחר לתפקיד, הוא מתכוון למלא אותו מתוך תפיסה ממלכתית ומאחדת. "מבחינתי, בחרדת קודש, אני רואה בתפקיד הזה תפקיד ממלכתי, משמעותי, תפקיד שמאחד את אזרחי מדינת ישראל", אמר כהנא. עם זאת, הוא ביקש שלא להקדים את המאוחר ולהמתין לבחירה הרשמית לפני שירחיב על תוכניותיו לתפקיד.

אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בריאיון הייתה שאלת הרוב שעליו מבקשת מפלגת ישר להישען. כהנא נשאל על הפער בין הצהרותיו במהלך מערכת הבחירות בדבר הצורך ברוב יהודי וציוני לבין המהלכים הנוכחיים לקידום מועמדותו לראשות הכנסת, הנשענים, לפי השאלה שהוצגה לו, גם על קולות המפלגות הערביות.

בתשובתו לא התייחס כהנא ישירות לשאלת ההסתמכות על אותן מפלגות, אלא הדגיש את תוצאות הבחירות ואת רצון הבוחרים להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני רואה את זה שרוב אזרחי מדינת ישראל רוצים שנתניהו יסיים את תפקידו כראש ממשלה", אמר. לדבריו, הבוחרים נתנו לאיזנקוט את המנדט הפוליטי להוביל את הקמת הממשלה הבאה. "לכן אני חושב שצריכים לממש את רצון אזרחי מדינת ישראל. לשם אנחנו הולכים, נעשה את זה הכי טוב שאפשר".

כשנשאל על הרכב הממשלה המתגבשת ועל המשא ומתן הקואליציוני, הבהיר כהנא כי אינו מעורב ישירות בשיחות. "אני לא נמצא בצוות המשא ומתן האינטימי", אמר, והוסיף כי הוא סומך על העוסקים במלאכה.

עם זאת, כהנא חזר על ארבעת העקרונות שמפלגת ישר הציגה במהלך מערכת הבחירות ושאמורים, לדבריו, להנחות את הקמת הממשלה: "מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכל, והשמדת החמאס".

בהמשך נשאל כהנא על קריאתו של נתניהו להקמת ממשלת אחדות, ועל האפשרות לצרף לממשלה החדשה גם מפלגות מהקואליציה היוצאת. כהנא לא שלל הצטרפות של מפלגות נוספות, אך התנה זאת בקבלת עקרונותיה של מפלגתו.

"לאורך כל הדרך אמרנו שאנחנו רוצים ממשלה הכי גדולה ציונית שאפשר", אמר. לדבריו, הוא מעריך שצוות המשא ומתן יפנה למפלגות הרלוונטיות כדי לבחון את האפשרות להצטרפותן. "כל מפלגה שרואה בארבעת הערכים שטבענו ערך, אז הם מוזמנים", הוסיף.

כהנא התייחס גם לחזרתו לכנסת לאחר היעדרות של כמעט שנה וחצי. לדבריו, הוא התפטר מהכנסת יחד עם איזנקוט, ככל הנראה ביולי אשתקד, וכעת הוא שב למשכן כחבר כנסת מטעם מפלגת ישר.

הוא ציין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה הוא מושבע כחבר כנסת. לדבריו, מדובר ככל הנראה בהשבעתו השישית, לאחר חמש השבעות בעקבות מערכות בחירות והשבעה נוספת בעקבות חזרתו לכנסת לאחר תקופה שבה שהה בנורבגיה. כהנא הודה כי החזרה לכנסת פחות מרגשת עבורו מאשר בפעם הראשונה.

לסיום נשאל כהנא מה הוא אומר לחברי הכנסת החדשים, ובהם רבים מחברי מפלגתו, הנכנסים לראשונה למשכן. "שליחות גדולה. שליחות גדולה למען אזרחי מדינת ישראל", השיב. "אני בטוח שכל מי שמגיע לפה מתייחס אל זה ככה".