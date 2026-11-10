גוש האופוזיציה בהובלת יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיש היום (רביעי) את 61 החתימות הדרושות לקידום החלפתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

בעקבות הגשת החתימות, אוחנה מחויב לכנס בתוך שבוע לכל היותר הצבעה על החלפתו. מועמד הגוש לתפקיד יו"ר הכנסת הוא חבר הכנסת המיועד מתן כהנא ממפלגת ישר.

בין חברי הכנסת שחתמו על הבקשה להחלפת יו"ר הכנסת נמנים גם חברי הכנסת ממפלגות רע"ם והרשימה המשותפת.

אסתי יניב, אמם של האחים הלל ויגל יניב הי"ד שנרצחו בפיגוע בחווארה לפני כשלוש שנים, התייחסה למהלך וכתבה: "הילדים שלי קיבלו חלקה בהר הרצל בגלל ערבים. מתן כהנא יקבל חלקה בהר הרצל בקולות הערבים. תבחרו עם מי אתם מזדהים".

גם יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת חריפה על המהלך, בעקבות הסתמכותו על חתימות חברי הכנסת מהמפלגות הערביות.

"להתמנות ליו"ר כנסת בקולות אויבי ישראל זה לא לגיטימי. זו פשיטת רגל מוסרית. אובדן עשתונות ערכי", אמר סמוטריץ'.

בהמשך פנה ישירות לכהנא וקרא לו שלא לקבל את התפקיד בתנאים הנוכחיים. "אני קורא למתן כהנא לא לחזור על טעויות העבר של ממשלת האחים המוסלמים ולסרב לקבל את התפקיד כל עוד הוא נעשה בחסות מפלגות שרואות בהקמת מדינת ישראל אסון וחותרות תחת זכות קיומה", הצהיר.