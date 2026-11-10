ערעור פלילי שמוכרע באיחור עלול לאבד חלק מיכולתו להעניק בזמן סעד המגן על החירות. אם אדם מבקש לבטל את הרשעתו או לקצר את מאסרו, ההבדל בין הכרעה היום להכרעה בעוד חודשים אינו רק משך ההמתנה לתשובה, אלא השאלה אם עוד אפשר למנוע את הנזק או רק להכיר בו לאחר שכבר נגרם.

מניעת נזק ותיקונו אינם אותו דבר, והכרעה מאוחרת, גם אם היא חשובה, אינה יכולה להחזיר לאדם את חודשי המאסר שכבר רוצו, וגם לא את מקום העבודה או את רציפות העסק.

לפי כתבתה של טובה צימוקי ב-ynet מ-8 בנובמבר, בבית המשפט העליון חסרים ארבעה שופטים מתוך חמישה עשר, ומשך הטיפול בערעורים פליליים עלה מכ-7.6 חודשים בשנת 2023 ל-11.8 חודשים בשנת 2026. על פי הכתבה, גם תיקים הנוגעים לעונשי מאסר קצרים נשמעים כיום קרוב מאוד לסיום ריצוי העונש. הכתבה אינה מגדירה את מדד משך הטיפול, ואין לזהות אותו עם זמן ההמתנה לדיון. השאלה החשובה אינה רק כמה חודשים תיק מבלה במערכת, אלא כמה מעונש המאסר עלול המערער לרצות לפני שתתקבל הכרעה בעניינו.

זוהי ההבחנה בין ניהול מלאי תיקים לבין הקצאת זמן שיפוטי מוגבל, כשהתועלת האפשרית מהכרעה נשחקת בקצב שונה מתיק לתיק. שני ערעורים יכולים להמתין אותו מספר חודשים, ובכל זאת משמעות ההמתנה תהיה שונה מאוד. כאשר יתרת המאסר קצרה, חלון הזמן שבו אפשר למנוע את הנזק הולך ונסגר. כאשר הערעור עוסק בחומרת העונש בלבד ולא עוכב ביצוע המאסר, ההקלה עלולה להגיע כשהמערער כבר ריצה תקופה העולה על המאסר שנקבע לבסוף בערעור. זהו תיאור של סיכון, לא קביעה שההרשעה שגויה או שהערעור צריך להתקבל.

הדין מכיר בסיכון הזה. בהלכת שוורץ קבע בית המשפט העליון שכאשר תקופת המאסר קצרה ביחס למועד שמיעת הערעור, ראוי לעכב את ביצועה כדי לאפשר מימוש אפקטיבי של זכות הערעור (ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241, פס' 18(ב) (2000)). אין זה עיכוב אוטומטי: נשקלים גם חומרת העבירה, סיכויי הערעור והאינטרס הציבורי באכיפה. באותו פסק דין, בפסקה 18(ו), מבחין בית המשפט בין ערעור על ההרשעה לבין ערעור על חומרת העונש. כן הוזכרה הקדמת שמיעת הערעור כמענה אפשרי (שם, פס' 21). בהחלטה מ-17.6.2026 דחתה השופטת גילה כנפי-שטייניץ בקשה לעיכוב ביצוע, אך ביקשה מהיומן לבחון הקדמת דיון, בכפוף לאילוציו (עפה"ג 76607-05-26 פלוני נ' מדינת ישראל (17.6.2026)). כלומר, השיקול מוכר והכלים קיימים. השאלה היא כיצד להעריך בשקיפות את מידת הצלחתם במניעת הכרעות מאוחרות.

מנגד, אי אפשר לנהל את העליון על פי שעון המאסר בלבד. גם לנפגעי עבירה יש עניין כבד משקל בהכרעה, וגם תיקים שאינם פליליים יכולים להיות דחופים מאוד. קדימות לתיק אחד דוחה תיק אחר. לכן איני מציע קדימות גורפת לכל ערעור פלילי, ובוודאי לא הכרעה חפוזה על חשבון בחינה יסודית. המטרה היא לזהות את המקרים שבהם חלוף הזמן עצמו עלול לצמצם באופן ממשי את התועלת האפשרית מן ההליך.

חשוב להבחין בין הקדמת הדיון לבין הקדמת ההכרעה: גם דיון שנערך בזמן אינו מבטיח שפסק הדין יינתן כשעוד אפשר למנוע ריצוי מאסר עודף. נניח, לשם המחשה בלבד, שנגזרו שנים-עשר חודשי מאסר, ובערעור הופחת העונש לשישה חודשים לאחר שהמערער כבר ריצה שמונה חודשים, כך ששני חודשים כבר אינם ניתנים למניעה.

לדעתי, לצד משך הטיפול הכללי, ראוי לפרסם נתונים מצרפיים על מערערים שריצו מאסר בתיק הנדון בזמן שהערעור היה תלוי ועומד. במקרים שבהם קוצר המאסר, יש להציג בכמה מהם רוצתה עד להכרעה תקופה העולה על העונש הסופי, ובכמה ימים. בנפרד יש להציג זיכויים שהביאו לביטול המאסר. הנתונים לא יוכיחו לבדם שכל פגיעה הייתה ניתנת למניעה, אך יאפשרו לזהות היכן ההכרעה הגיעה לאחר שאבדה האפשרות למנוע אותה. את ההשוואה יש לערוך תוך התחשבות בניכוי ימי מעצר ובמאסר מכוח הליכים אחרים.

המחסור בשופטים מחייב טיפול, אך עד שיימצא לו פתרון אין להתייחס ליומן כאל עניין טכני. בהליך פלילי, מועד ההכרעה יכול להשפיע על מה שהערעור עוד מסוגל להשיג. המבחן אינו רק אם ניתנה לאדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, אלא אם נשאר זמן שבו קבלתן יכולה למנוע את הנזק, ולא רק להכיר בו לאחר שכבר נגרם.

עו"ד ד"ר לירן אוחיון, משרד עו"ד ונוטריון בחיפה, Ph.D. in Law מאוניברסיטת חיפה, מתמחה בדיני ראיות ובראיות דיגיטליות.