חברי הכנסת מוחאים כפיים לאחר השבעתו של אלישע מדן לכנסת ה-26 צילום: ערוץ הכנסת

ברגע יוצא דופן של אחדות, חברי כנסת מימין ומשמאל, קמו והריעו אחר הצהריים (שלישי) לחבר הכנסת החדש אלישע מדן.

הח"כ הטרי, שאיבד את רגליו במלחמה האחרונה, זכה למחיאות כפיים סוערות לאחר שנעמד על רגליו התותבות והצהיר: "מתחייב אני" במהלך טקס השבעת הכנסת ה-26.

הנשיא הרצוג פתח את הישיבה המיוחדת ודיבר על חשיבות החתירה לאחדות - גם במישור הפוליטי. "העם שבחר בכם, צמא לשגרה, בטחון ושלווה. העם שמיוצג כאן על ידיכם, מכובדיי, כמה לראות כאן הושטת יד שתביא לאחדות - בעם ולתקווה. העם שאוצר בתוכו, את הכאבים, את המסירות וההקרבה, מייחל לראות אתכם מתרגמים את הכוחות הללו, לשיתופי פעולה, לדיאלוג מאחד - להקשבה. אני מבקש - הוו מתונים כלפי האחר והאחרת, הושיטו יד לפשרה, גם בין יריבים. והביטו זה בזו בעין טובה. יש כאן עבודה רבה, והיא זקוקה ליכולת ולניסיון המצויים בכל חלקיו של הבית הזה".

הרצוג הוסיף קריאה לחברי הכנסת שלא להגיע לבחירות חוזרות. "מדינה אינה נבחנת רק בשעת גבורה, היא נבחנת לא פחות ביום חולין, בשגרה. על הכנסת הזו, למצות את ימיה מול משימות רבות. קרוב לשמונים אחוזים מן העם בחרו בכם - עליכם לעשות הכל כדי להימנע מבחירות חוזרות".

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, קרא גם הוא לאחדות, בין המפלגות הציוניות במשכן הכנסת. "משימות אדירות עדיין ניצבות לפנינו: משטר הדמים בטהרן, למרות שנפגע קשה מאוד, עודנו זומם להשיג נשק גרעיני כדי להגשים את תכניתו המוצהרת להשמדת ישראל. ארגון הטרור חמאס שחרט על דגלו את השמדת היהודים - הוכה אנושות אך עודנו קיים. וכן, ברור שחמאס הוא ארגון טרור עם או בלי מס שפתיים כחלק ממשא ומתן פוליטי.

מי שלחמו נגד ארגוני הטרור יחד בשדות הקרב - שכם אל שכם - יכולים וצריכים לפעול יחד גם בהנהגה הלאומית כדי לסיים את המלאכה. כי זה מה שיש לעשות עם כל ארגוני הטרור הקמים עלינו לכלותנו. את ארגוני הטרור יש להשמיד - ולמען עתיד הציונות - אין לשתף פעולה עם מי שמעליל עלילות דם על לוחמינו, וקורא לעם היהודי בארצו פולש", הוסיף אוחנה.

לדבריו "יש בינינו פערים, יש בינינו הבדלים, יש בינינו ציניקניים יותר ופחות, אבל יש אמת אחת שעומדת מעל הכל והיא הבטחת נצח ישראל. מימוש הביטוי "לעולם לא עוד" שלא יכול להיוותר סיסמה ריקה אלא קריאה לפעולה לשמירה על קיומו של העם היהודי בארצו. מי ייתן והאמת הזאת תנחה את החלטותינו, את שאיפותינו ואת פועלנו כאן, בכנסת ה-26".