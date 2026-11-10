בעקבות עדותו של נצ"מ אבישי מועלם, לשעבר מפקד ימ"ר ש"י, על התנהלות החטיבה היהודית בשב"כ, פנו 15 מתיישבים שהוטלו עליהם צווי הרחקה ומגבלות מנהליות לראש השב"כ דוד זיני, בדרישה לבטל את הצווים נגדם.

הפנייה נעשתה באמצעות ארגון חוננו, לאחר שמועלם טען אמש (שני), בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, כי בשב"כ נעשה שימוש בפרפרזות ובחומרי מודיעין מזויפים נגד מתיישבים יהודים, במטרה להביא למעצרם המנהלי אף שלטענתו לא ביצעו עבירות.

במכתבם טוענים המתיישבים כי בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בשימוש בצווים מנהליים נגדם, וכי גם לאחר החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ להפסיק את השימוש במעצרים מנהליים נגד מתיישבים, ממשיך פיקוד המרכז להטיל עליהם מגבלות חמורות באמצעות צווים מנהליים.

"בשנים האחרונות עלה באופן דרמטי השימוש בצווים מנהליים נגדנו, מתיישבי וחלוצי יו"ש", כתבו. "לפני כשנתיים הורה שר הביטחון ישראל כץ על עצירת השימוש במעצרים מנהליים, אך לצערנו פיקוד מרכז ממשיך להוציא צווים מנהליים עוקפים, הכוללים סנקציות חמורות ללא משפט, ללא ראיות, ללא דין צדק ומבלי יכולת להתגונן".

בהמשך המכתב התייחסו המתיישבים לטענות בדבר זיוף חומרי מודיעין בשב"כ. לדבריהם, "לא אחת פורסם, כולל בתקופה האחרונה, כי צווים אלה מתבססים על חומרים מודיעיניים ו'פרפרזות' מזויפות של שב"כ, אשר נועדו להפליל ולהעליל עלילות עלינו, על לא עוול בכפנו, ובשל כך הם פסולים אף יותר".

המתיישבים טענו עוד כי השימוש בצווים נגדם נגוע באפליה ובמניעים פוליטיים. "לצערנו אנו זוכים ליחס שונה ומפלה. על אף שאין נגדנו ראיות ואנו לא עומדים למשפט, שוללים את חירותנו ללא שום יכולת להוכיח את חפותנו", כתבו. "צווים אלו אינם מקובלים, והם מעלים ריח חריף של רדיפה פוליטית. משום מה רק נגדנו משתמשים בכלי דרקוני שכזה".

בסיום המכתב דרשו המתיישבים מראש השב"כ לבטל את השימוש בצווים המנהליים.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, המייצג מתיישבים שהוטלו עליהם מגבלות מנהליות, מתח ביקורת חריפה על השימוש בצווים ועל היעדר האפשרות להתמודד עם הטענות העומדות בבסיסם.

"פעם אחר פעם אנו מייצגים לקוחות אשר מוסרים כי אין להם כל מעורבות בפעילות אלימה וכי אין להם כל מושג מדוע הוטלו עליהם מגבלות מנהליות הפוגעות בהם באופן אנוש", אמר פולסקי. לדבריו, לא למורחקים ולא לעורכי דינם ניתנת אפשרות להתמודד עם המיוחס להם בהליך משפטי תקין.

פולסקי הוסיף כי "ברובם המכריע של המקרים כלל אין מדובר בייחוס של עבירות חמורות שכללו פגיעה בגוף או בנפש".

"הגיע הזמן שמדינת ישראל תתנהל כמו דמוקרטיה מערבית", סיכם, "ומגבלות על חשודים יוטלו רק בהליך תקין שבו לחשודים תהיה יכולת אפקטיבית להתמודד עם הנטען כלפיהם".