שידור חי | משדר מיוחד - ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26 | 10.11.26

ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא הערב (שלישי) בנאום בכנסת להקמת ממשלת אחדות לאומית, על רקע האיומים הביטחוניים והלחצים המדיניים שלדבריו צפויים להתגבר בתקופה הקרובה.

במקביל, תקף נתניהו בחריפות את האפשרות להקמת ממשלת מיעוט בהשתתפות המפלגות הערביות, והזהיר מפני מה שהגדיר כסכנה לעתידה של ישראל כמדינה יהודית. יו"ר הדמוקרטים, ח"כ יאיר גולן, יצא באופן מופגן בזמן נאום ראש הממשלה.

"מדברים בכנסת על הקמת ממשלה צרה עם תומכי טרור. מול האיומים חייבים להקים ממשלת אחדות לאומית. זה בלתי אפשרי להתמודד עם האיומים עם ממשלה שכוללת בתוכה תומכי טרור. אין הבדל בין הרשימה המשותפת לרע"מ המתונה כביכול", הצהיר נתניהו.

הוא הוא טען כי בין הגורמים שעליהם עשויה להישען ממשלה כזאת נמצאים אישים המציגים את חמאס כ"ארגון צדקה", ואף מכחישים, לטענתו, את מעשי הטבח והאלימות המינית שביצע הארגון.

ראש הממשלה הזהיר מפני השלכותיו האפשריות של המהלך, ואמר כי המפלגות הערביות מתכוונות לקדם "איחוד משפחות המוני שיביא להשמדת המדינה היהודית".

"אין בעיה להטיב את המצב הסוציאלי של הערבים", אמר, אך הוסיף: "אבל מה אתם חושבים שהח"כים מהמפלגות הערביות רוצים? עם מי תקימו ממשלה?".

במהלך נאומו דיבר נתניהו על החשיבות לחקור את החשדות לזיופים בבחירות ויו"ר מפלגת ביחד הצטרף לדבריו ותהה: "מה עם ה-7 באוקטובר, מה עם היועצים הקטאריים שלך".

בעקבות ההתפרצות התעוררה מהומה שבה הגיבו חברי הממשלה ומתנגדיה. ח"כ אופיר כץ הגיב לבנט: "תחקור את הדברים יחד עם טיבי ועבאס". השר בן גביר זעק: "איבדתם את זה לגמרי. אתה רוצה לשבת עם המשותפת ועוד מדבר?".