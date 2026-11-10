חכ יצחק גולדקנופף יהדות התורה

ח"כ יצחק גולדקנופף מיהדות התורה אמר בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת כי מפלגתו טרם המליצה על אף אחד מהגושים, וכי ההכרעה על דרכה תתקבל בידי גדולי התורה. כשנשאל אם יהדות התורה נוטה להצטרף לגוש נתניהו או לגוש השינוי, השיב: "בגוש התורה אנחנו נמצאים".

גולדקנופף דחה את ההנחה שיהדות התורה תתייצב לצד גוש נתניהו מכוח השותפות בשנים האחרונות. "אנחנו לא נכס של אף אחד", אמר. לדבריו, יהדות התורה העמידה לרשות שותפיה את כוחם של שבעת המנדטים שלה, אך בתום ארבע שנים נותרו צורכי הציבור החרדי ללא מענה מספק. "נתנו לכולם, לכל מי שהיה איתנו, כתף חזקה", אמר. הוא הזכיר את עבודתו במשרד השיכון ואמר כי פעל שם למען כלל הציבור, ובכלל זה חיילים וחרדים.

כשנשאל אם העמדה הזאת נועדה להפעיל לחץ על נתניהו, גולדקנופף השיב כי הדרישה שלו היא לשוויון זכויות לציבור החרדי. "גם אנחנו אזרחים במדינת ישראל", אמר. "אנחנו רוצים לחיות כאן כשווי זכויות".

על האפשרות לשבת עם מפלגתו של יאיר גולן, אמר גולדקנופף כי השיחות טרם החלו וכי הדרישות עדיין לא הונחו על השולחן. הוא התייחס גם לביקורת על אביגדור ליברמן סביב "ברית המשרתים" והסתפק בתגובה: "פוליטיקה זה פוליטיקה".

הביקורת החריפה ביותר נשמעה כשגולדקנופף נשאל על דבריו של בצלאל סמוטריץ' בדבר הברית בין הציבור החרדי לציבור הדתי־לאומי. "הציונות הדתית נתנה לנו מכה בכנף. מכה חזקה", אמר. הוא ייחס את הפגיעה לכספים שלדבריו נלקחו מהציבור החרדי ולעמדות שהשמיעו נגדו גורמים בציונות הדתית, שאת שמותיהם נמנע מלציין. גולדקנופף הזכיר את תרומתו להתיישבות בשומרון בתקופתו כשר השיכון והוסיף: "זה לא היה מגיע לציבור החרדי, מה שאנחנו קיבלנו".

הדיון על הברית בין המפלגות הוביל לשאלת הגיוס. גולדקנופף טען כי יש להכיר גם בשירות אזרחי של חרדים בארגוני הצלה ובבתי חולים. לדבריו, פעילותם של חרדים במסגרות האלה אינה זוכה להכרה הראויה.

כשנשאל אם יש להרחיב את גיוס החרדים לצה"ל, גולדקנופף הפנה את תשומת הלב למי שכבר התגייסו. "יש הרבה חרדים שמתגייסים ומשרתים ונמצאים גם בחזית", אמר, והוסיף כי גם בעניינם, לדבריו, טרם קוימו ההתחייבויות שניתנו.