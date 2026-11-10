השר עמיחי אליהו בעמדת ערוץ 7 בכנסת

השר עמיחי אליהו אומר כי עוצמה יהודית כבר פועלת לקיום בחירות חוזרות, למרות שראש הממשלה עדיין מדבר על הקמת ממשלת אחדות.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת הביע אליהו ביטחון כי סבב בחירות נוסף יחזק את מחנה הימין, וקרא למפלגות החרדיות להימנע מהצטרפות לממשלה עם המחנה היריב.

"קודם כל אני אופטימי, אופטימי וחזק", אמר אליהו כשנשאל אם פני מפלגתו לקואליציה או לאופוזיציה. לדבריו, הציבור הביע בבחירות תמיכה בממשלה ימנית ובדרכו של המחנה האמוני. "העם שלנו בחר בממשלה שהיא אמונית, העם שלנו בחר בממשלה שהיא ימנית, העם שלנו בחר בארץ ישראל", אמר. הוא העריך כי ניסיון של המחנה היריב להקים ממשלה שתישען על המפלגות הערביות ייכשל, ותקף בהקשר זה את ח"כ אחמד טיבי בשל דבריו בעבר על שהידים.

אליהו קשר את הקריאה לחזור לקלפיות לטענתו בדבר התערבות זרה בבחירות, והזכיר בהקשר זה את קטאר. במהלך הריאיון הוצגה לו העמדה שלפיה ההתערבות נחקרת, אך אין בה כדי לשנות את תוצאות הבחירות. אליהו טען מנגד כי היועצת המשפטית לממשלה אינה מאפשרת למשטרה לחקור את הפרשה כראוי, והוסיף כי לשיטתו הבחירות זויפו.

בינתיים, ההכרעה נמצאת גם בידי המפלגות החרדיות. אליהו הזכיר את תמיכתו של הרב עובדיה יוסף בהסכמי אוסלו וטען כי הרב התנצל עליה בדיעבד. "אני מקווה מאוד שהמפלגות החרדיות יתעשתו ולא יעשו את הטעות שראינו באוסלו, שעלתה לנו בהרבה דמים", אמר.

כשנשאל על האפשרות לשבת עם אביגדור ליברמן, השיב כי יו"ר ישראל ביתנו בחר בשנים האחרונות צד פוליטי, וכי בעיניו הוא כבר אינו חלק מהימין.

אליהו טען עוד כי גם בתוך הציבור החרדי יש מי שמוטרדים מעצם הדיון על הצטרפות לממשלה עם המחנה היריב. לדבריו, השיקולים של המפלגות החרדיות צריכים לכלול את דרכה של הממשלה ואת יחסה לציבור החרדי וללומדי התורה.

כשנשאל על האפשרות שממשלת אחדות תקום בלי עוצמה יהודית, אליהו הפנה את הדיון להחלטות שממשלה כזאת עשויה לקבל. הוא כינה אותה "ממשלת שיתוק לאומית" והזהיר מפני השארת היועצת המשפטית לממשלה בתפקידה ומינוי שופטים שימשיכו, לשיטתו, את דרכו של נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. לדבריו, "הציבור יבוא חשבון בקלפי עם מי שיקדם מהלך כזה".

אליהו הזכיר כי עוצמה יהודית כבר ידעה לפרוש מהקואליציה בעקבות שחרור מחבלים, ואמר כי תמשיך לפעול לקידום עמדותיה מכל מקום שבו תהיה.