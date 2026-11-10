ח"כ לימור סון הר-מלך בעמדת ערוץ 7 בכנסת

ביום פתיחת הכנסת החדשה קראה ח"כ לימור סון הר־מלך מעוצמה יהודית לחזור לקלפיות. בריאיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת אמרה כי היא תומכת גם בפסילת מפלגות שהיא מאשימה בתמיכה בטרור, והזהירה מפלגות ששוקלות להקים ממשלה בתמיכת חברי כנסת מהמפלגות הערביות כי ישלמו על כך מחיר פוליטי.

סון הר־מלך אמרה כי עוצמה יהודית קוראת לבחירות חוזרות מאז פרסום התוצאות. היא טענה כי הבחירות "נגנבו" וקשרה את דרישתה גם להתחזקות המפלגות הערביות. במהלך הריאיון הוצגה לה ההבחנה בין חשדות להשפעה על הבוחרים, שנחקרים, לבין זיוף הצבעות או שינוי התוצאות. סון הר־מלך עמדה על טענתה שההתנהלות הייתה בלתי חוקית.

כשנשאלה אם לצד הדרישה לבחירות חוזרות תפעל גם לפסילת מפלגות, השיבה בחיוב. היא האשימה חברי כנסת מהמפלגות הערביות בתמיכה בטרור ובשלילת קיומה של מדינת ישראל. "אנחנו נפעל כדי שבפעם הבאה, נעשה הכול כדי שהם לא יישבו פה בפעם הבאה", אמרה.

את התנגדותה לממשלת אחדות נימקה סון הר־מלך בשיקולים ביטחוניים. היא הזכירה כי כיהנה בשלוש וחצי השנים האחרונות בוועדת החוץ והביטחון ואמרה כי מהיכרותה עם הזירות שבהן ישראל מתמודדת, ממשלה שחבריה חלוקים בשאלות הביטחוניות תתקשה לקבל את ההחלטות הנדרשות. "בעת הנוכחית אני לא רואה איך יש אפשרות, על שלל ההרכבים, להוביל תהליכים של הכרעה בשלל החזיתות", אמרה.

כשנשאלה אם הרוב של חברי כנסת המזוהים עם הימין יכול בכל זאת לשמש בסיס לממשלה, אמרה כי עמדתו האישית של חבר כנסת אינה קובעת לבדה כיצד יצביע. לדבריה, ברגע ההכרעה עשויים הקו המפלגתי והמשמעת הקואליציונית לגבור על עמדתו האישית, גם כשהוא סבור אחרת.

לקראת סיום הריאיון חזרה סון הר־מלך לאפשרות שתקום ממשלה בתמיכת חברי כנסת מהמפלגות הערביות. היא אמרה כי מפלגה שתבחר להישען עליהם "תיזכר לדיראון עולם", והוסיפה: "תזכור את הרגע הזה, הנפילה שלהם תהיה כל כך גדולה, הם פשוט יימחקו".