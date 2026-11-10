יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע הערב (שלישי) כי בעקבות בקשה חריגה של 67 חברי כנסת, ביום שלישי הבא, יתקיים במליאה דיון ולאחריו הצבעה לבחירת יו"ר הכנסת ה-26.

"לצערי, על פי הפרסומים בתקשורת, הבקשה החריגה לבחירת יושב-ראש הכנסת שלא במועד השבעת הממשלה, נועדה לקדם חקיקה שתעניק כח עצום ליועצת המשפטית לממשלה ותעמיק יותר את חוסר האיזון בין הדרג הנבחר לבין הדרג הפקידותי", מסר אוחנה בהודעתו.

הוא הוסיף "למרות התנגדותי העזה לכוונתה של הקואליציה המתגבשת, אפעל כפי שהבטחתי לכבד את רצון רוב חברי הכנסת והמליאה כאמור תכונס בעוד שבוע".

מועמד גוש מתנגדי נתניהו לתפקיד יו"ר הכנסת הוא חבר הכנסת מתן כהנא ממפלגת ישר. בין חברי הכנסת שחתמו על הבקשה להחלפת יו"ר הכנסת נמנים גם חברי הכנסת ממפלגות רע"ם והרשימה המשותפת.

אסתי יניב, אמם של האחים הלל ויגל יניב הי"ד שנרצחו בפיגוע בחווארה לפני כשלוש שנים, התייחסה למהלך וכתבה: "הילדים שלי קיבלו חלקה בהר הרצל בגלל ערבים. מתן כהנא יקבל חלקה בהר הרצל בקולות הערבים. תבחרו עם מי אתם מזדהים".

סמוטריץ' למתן כהנא: אל תחזור על טעויות העבר

גם יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת חריפה על המהלך, בעקבות הסתמכותו על חתימות חברי הכנסת מהמפלגות הערביות.

"להתמנות ליו"ר כנסת בקולות אויבי ישראל זה לא לגיטימי. זו פשיטת רגל מוסרית. אובדן עשתונות ערכי", אמר סמוטריץ'.

בהמשך פנה ישירות לכהנא וקרא לו שלא לקבל את התפקיד בתנאים הנוכחיים. "אני קורא למתן כהנא לא לחזור על טעויות העבר של ממשלת האחים המוסלמים ולסרב לקבל את התפקיד כל עוד הוא נעשה בחסות מפלגות שרואות בהקמת מדינת ישראל אסון וחותרות תחת זכות קיומה", הצהיר.