ח"כ שמחה רוטמן בעמדת ערוץ 7

ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית מעריך כי ישראל תלך לבחירות חוזרות בתוך זמן קצר. בריאיון לערוץ 7 אמר כי הוא מעדיף שתקום ממשלת אחדות, וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר ישר! גדי איזנקוט לשבת לשיחה ישירה. "אני חושב שאפשר יהיה להגיע להסכמות אם ירצו לעשות את זה", אמר.

כשנשאל אם נתניהו מעדיף בחירות חוזרות, השיב רוטמן כי אינו יודע מה עמדתו של ראש הממשלה. הוא ציין כי השר איתמר בן גביר כבר אמר בגלוי שהוא מעדיף בחירות, וכי גם בגוש שמנגד יש מי שמעדיפים את הקלפי על פני ממשלת אחדות. להערכת רוטמן, רוב הציבור מעוניין בממשלה יציבה ורחבה שתוכל להתמודד עם האתגרים הביטחוניים של ישראל.

לדבריו, שיחות על ממשלת אחדות צריכות להתחיל בלי פסילה מראש של שותפים. "מי שמתחיל את השיח שלו בהחרמות ועם מי הוא לא יושב, לא ממש מעוניין באחדות", אמר.

על הדיווחים בדבר התקרבות בין המפלגות החרדיות לגוש השינוי אמר רוטמן כי מוקדם להעריך אם המגעים יבשילו. מניסיונו, אמר, יש לעיתים פער גדול בין הדיווחים בתקשורת לבין מה שמתרחש בחדרי המשא ומתן. עם זאת, הוא הצביע על פערים עמוקים בסוגיית הגיוס ובשאלות הנוגעות לזהות המדינה, וקרא לחפש בסיס משותף רחב שיאפשר להקים קואליציה יציבה.

רוטמן הביע נכונות לפשרות גם בנושא הרפורמה המשפטית. הוא הזכיר את מתווה לוין-סער כדוגמה לפשרה שקידם בחקיקה אף שהייתה רחוקה מעמדתו. לדבריו, אם יהיה רצון משני הצדדים, אפשר יהיה להסכים אילו שינויים לקדם במערכת המשפט.

למרות הערכתו שהכנסת עלולה להתפזר בתוך זמן קצר, רוטמן אמר שיפעל להקמת ממשלה יציבה. "אני חושב שזה מאוד יהיה חבל אם נבזבז זמן כל כך יקר שיש למדינת ישראל במריבות פנימיות".